El Secretario Rodrigo Reyes no Debería de Opinar Sobre la 8M, Pues no Comprende Nuestras Experiencias: Isadora Santivañez

“No Sabe de los Desafíos que Enfrentamos las Mujeres Diariamente”

Por Miguel Alvarado

La dirigente estatal del ONMPRI, Isadora Santivañez, respondió a las afirmaciones del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien calificó la marcha del 8M como violenta. Santivañez enfatizó que los políticos no deberían opinar y menos sin comprender las experiencias y desafíos que enfrentan las mujeres diariamente.

“Son causas únicas y exclusivas de nuestro género, que ellos no pueden conocer ni entender, ya que no viven ni padecen lo que las mujeres experimentan a diario, no sólo en nuestra actividad pública”, destacó durante una conferencia de prensa del PRI. En relación con los actos de mujeres que destruyen propiedad privada durante la marcha, resaltó que cada persona es responsable de sus acciones. Así mismo anunció diversas actividades que estarán llevando acabo en el PRI durante el mes de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, incluyendo reconocimientos a mujeres priistas destacadas en la política estatal. Entre las iniciativas, se llevará a cabo una conferencia titulada “Zacatecas libre de violencia política en razón de género”, dirigida especialmente a jóvenes, con el objetivo de capacitarlas en estrategias políticas para contribuir a un estado libre de violencia política de género.

También resaltó la presentación de la revista ONMPRI que recopila las capacitaciones que han realizado a través de los años sobre equidad de género realizados en todo el estado. Además, anunció que inaugurarán un lactario en las instalaciones del PRI para que las militantes que estén lactando puedan extraer su leche con tranquilidad y privacidad para alimentar a sus bebés.

Santivañez, expresó que durante el mes de marzo llevarán a cabo una actividad semanal, reservando el 8 de marzo para que las mujeres decidan cómo quieren conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

El presidente del partido, Carlos Peña Badillo, destacó la importancia de estas actividades, destacando que el partido no puede concebirse sin la participación activa de las mujeres y sin el respeto a sus derechos.

“La decisión es que el 8 de marzo el Comité Directivo Estatal no tendrá ninguna actividad para no distraer a las mujeres de lo que quieran hacer”, añadió.