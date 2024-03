Mi Jardín de Flores

El Saúl ni Suda ni se Acongoja

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Se acerca la marcha de las compañeras el 8 de marzo y creemos que debe de ser respetada, sabemos el por qué del enojo de las mujeres y hay muchas cosas que no se han resuelto y sigue habiendo esa violencia, entonces hay qué respetar y apoyar en todo lo que se pueda’: Martín Letechipia Alvarado.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 6 de marzo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad. El Saúl ni Suda ni se Acongoja

¡DIOS DE MI vida!, los malos organizados siguen aprovechando que Fresnillo no tiene presidente municipal, para hacer del Mineral un infi erno en la tierra.

-PERO EL SAÚL ni suda ni se acongoja, él sólo ve por sus intereses y busca un escaño en el Senado de la República que le serviría de trampolín para suceder a su hermano David en la Casa de los Perros, en 2027-.

-SAÚL, al igual que sus hermanos, es un vulgar ambicioso al que nunca le ha importado el pueblo en que nació: la primera ocasión que llegó a la alcaldía también pidió licencia para reelegirse, ganó la elección y ahora nuevamente pide licencia para irse al Senado y si gana pedirá licencia para ir por la gubernatura, es un chapulín en toda la extensión de la palabra.

“MIENTRAS tanto, la criminalidad en su municipio continúa: al secuestro del chatarrero y la baleada a la fachada de la tortillería, ayer reaparecieron los sicarios y asesinaron a balazos a un hombre de la tercera edad a plena luz del día y, por supuesto, no hay detenidos.

“ADEMÁS de que los robos con violencia están a la orden del día: dos asaltantes armados robaron en un expendio de cerveza y las ratas no fueron detenidas; la impunidad es alarmante: asesinos y ladrones siguen sueltos; esto hace que los fresnillenses piensen mal: ‘vivimos en un narco estado’, dicen, y razón no les falta.

“PORQUE además otro fresnillense fue privado de su libertad, se trata de MIGUEL ÁNGEL PULIDO ARANDAS de 50 años, quien fue secuestrado el pasado 4 de marzo del presente año.

“PARA a decir verdad, ningún municipio escapa de las garras del hampa: en Valparaíso, Zacatecas, una niña de 14 años llamada ROSA ISELA GALVAN COVARRUBIAS, desapareció el mismo día: 4 de marzo del presente año.

“OTRO desaparecido es RAMIRO MORALES HERNÁNDEZ, de 47 años, hecho sucedido en Guadalupe, Zacatecas, desde el 27 de febrero de 2024.

“ESTAMOS PEOR QUE ANTES”

-¡CUÁNTA RAZÓN tiene don Carlos Peña Badillo, presidente estatal del PRI, al afi rmar que ‘nos ofrecieron un mejor Zacatecas y estamos peor que antes’!-.

-NO DIJO más que la verdad: ‘Los zacatecanos vivimos con miedo, desesperación, decepción y preocupación por la triste realidad en la que se vive… cuál es el Zacatecas que ofrecieron y en cual Zacatecas nos tienen’-.

-LO EXPRESÓ claramente, ‘la crisis no se limita sólo a la inseguridad o a la posición de ser el ultimo estado en varios aspectos, sino que se extiende a la falta de atención en áreas cruciales como el campo, la salud, la educación y, especialmente, en municipios que están desatendidos:

‘HOY TENEMOS más comercios que se cierran que los que se abren, más empleos que se pierden que los que se generan, la realidad de los maestros es preocupante por su día a día y hay una crisis en los medios de comunicación’.

-CLARO QUE el Carlos -interviene doña Petra-, llevó agua a su molino y habló sobre las próximas elecciones: ‘¿Queremos estar como un Zacatecas que tuvimos antes o queremos seguir en esta triste y lamentable realidad que a todo mundo nos duele y preocupa?-.

“PUES YO no quiero otro gobierno como el del Tello, pero tampoco como el del David, prefi ero uno como el de Amalita García, una mujer educada y muy preparada, que nos dejó muchas obras y puso en alto el nombre de Zacatecas”.

-NO DEJE atrás a Miguel que hizo un buen trabajo, incluso Ricardo no lo hizo mal, lo malo fue que luego se fue al Distrito Federal y allá se echó a perder-.

Le Llovió al Bombero Rodolfo Reyes

-QUÉ MAL se vio el joven Rodolfo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, al criticar y amenazar a las mujeres organizadoras de la marcha 8M, que se llevara a cabo la tarde del próximo Viernes en la capital del estado-.

-SI, EL ‘Mugrera’ la cajeteó, acá en Chalchihuites todo el pueblo lo ‘pendejió’-.

-EN LA capital; Martín Letechipia, defensor de los derechos humanos de niñas y niños, en entrevista con la compañera Nallely de León, que hoy publica nuestro Diario Pagina 24 Zacatecas, lamentó que Rodolfo Reyes haya criminalizado la marcha porque ‘en la Constitución se establece la libre manifestación de las ideas y las posturas políticas e ideológicas, creo que los espacios públicos son espacios que están asegurados para la libre manifestación sea cual sea la causa.

‘ADEMÁS-continuó- el gobierno del estado tiene la responsabilidad de generar las condiciones para garantizar la seguridad del contingente, en este caso, de quienes van a marchar el próximo 8 de marzo, más allá de sembrar miedo entre la sociedad y las mismas activistas sobre posibles actos de violencia:

‘SE ACERCA LA marcha de las compañeras el 8 de marzo y creemos que debe de ser respetada, sabemos el por qué del enojo de las mujeres y hay muchas cosas que no se han resuelto y sigue habiendo esa violencia, entonces hay qué respetar y apoyar en todo lo que se pueda’.

“QUIEN TAMBIÉN criticó fuertemente la criminalización que Rodrigo hizo de la marcha 8M, fue Isadora Santivañez, dirigente estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priístas (ONPRI), quien señaló que ‘los políticos no comprenden las experiencias y desafíos que enfrentan las mujeres diariamente, por lo que sería mejor que no opinaran al respecto:

‘SON CAUSAS únicas y exclusivas de nuestro género, que ellos no pueden conocer ni entender, ya que no viven ni padecen lo que las mujeres experimentan a diario, no sólo en nuestra actividad pública’.

“LA MARCHA no será el único evento con el que se conmemorará el Día Mundial de la Mujer, sino que serán varias actividades más durante todo marzo ‘para que las mujeres decidan cómo quieren conmemorar el Día Internacional de la Mujer’.

-PUES SÍ que le llovió a Rodrigo en su milpita; bueno, está chavo y dicen que echando a perder se aprende; ojalá y ‘El Bombero’ no vuelva a quemarse-.

-¿QUEMARSE? Es poco, el ‘Mugrera’ se carbonizó; ojalá y la marcha 8M se lleve en paz y no sean los policías los que provoquen como acostumbran, y que el David aguante vara, porque tal vez unas cuantas mentadas de madre le servirán para reaccionar y le den ganas de hacer bien su chamba, que para eso le pagamos con nuestros impuestos-.

Genocidio Contra el Pueblo Palestino

“ME INDIGNA lo que el genocida gobierno de Israel le está haciendo al heroico pueblo Palestino: con sus actos terroristas ha asesinado a más de 30 mil 300 palestinos, de los cuales 70% son niños y mujeres, según informó Mohamed Saadat embajador de Palestina en México, quien ayer estuvo en Zacatecas, por invitación de los diputados y de la UAZ.

“ISRAEL, además, ha destruido más de 360 mil casas, más de 32 hospitales; en Cisjordania asesinaron a 413 palestinos, entre ellos 103 niños, quedaron heridos 4 mil 650, entre ellos 709 niños, mataron a 340 de los equipos médicos, 163 funcionarios de Naciones Unidas y 130 periodistas’, y se pregunta: ¿por qué mataron periodistas?, él solo se contesta: ‘Para que no se sepa la verdad’.

“EL EMBAJADOR Saadat, habló la importancia de la unidad de las naciones en contra del genocidio para que este confl icto no se expanda hacia otras partes del mundo:

‘NOSOTROS-subrayó- hemos vivido en esta tierra desde hace más de 5 mil años, somos el pueblo originario de esta tierra y vamos a seguir luchando para lograr derechos en nuestros territorios’.

-LO HUBIERAN logrado, desde siempre, sólo que Israel tiene la protección y apoyo de Estados Unidos-.

-PINCHES gringos, se mete en todo, bueno, con esas narizotas hasta cocaína, por eso están re’locos; a nosotros nos robaron medio país, los hijos de la ching… (censurado); a propósito, el David no hizo acto de presencia, lo que provocó que el Letechipia lo criticara-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.