Mi Jardín de Flores

Fresnillo Sigue en Llamas

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Será un festival muy completo donde habrá espectáculos para todos los gustos y de todas las artes, que llenaran los teatros, callejones, museos y plazuelas’: Le Roy Barragán Ocampo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 7 de marzo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad.

En Fresnillo, Siguen los Ríos de Sangre

¡SANTO DIOS, nuevamente Fresnillo es tema de violencia!: hoy jueves nuestro Diario Página 24 Zacatecas nos informa de otro homicidio doloso más, cometido en el Mineral.

-PARECIERA, madre Teresa, que esta guerra es Narcos vs Monreales, pues no solamente han asesinado a balazos a dos miembros de esa familia, sino hasta un secuestrado hubo, además de que tienen de su lado al llamado cartel del Noreste, que no se sabe de dónde surgió y como llegó a Zacatecas; ¿qué sabe usted de esto, don Roberto?-.

-SEGÚN Wikipedia, el Cártel del Noreste “es la segunda organización criminal más grande del país, después del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); tienen el control total de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, su plaza principal-.

-¡SANTO DIOS! ¿Y qué andan haciendo esos señores por acá?-.

-ESTÁN EN muchos estados, no sólo en Tamaulipas y Zacatecas, sino también en Nuevo León, Coahuila, Morelos, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Morelos, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, además de que tienen presencia operacional en Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Colombia-.

-¡ÓRALE, están pesados los defensores del David Monreal!-.

-ESTÁ interesante su historia, en Wikipedia está toda la info: ese Cartel comenzó a operar en 2015 y su líder es Carlos Monsiváis Treviño “La Bola”, son acérrimos enemigos del Cártel del Golfo y del CJNG, toda esta información, reitero, está en Wikipedia, en Internet-.

-¡MADRE MÍA de Guadalupe!-.

-LA COSA es que los asesinatos en Fresnillo no paran y su alcalde con licencia, el Saúl anda como si nada, sintiéndose ya no sólo senador de la República, sino el delfín de su hermano el David, quien todavía no llega ni a la mitad de su mandato, pero al Saúl ya le ganó la calentura, cree que Zacatecas es un principado y que ellos son los herederos por derecho de sangre, a ver si el próximo domingo 2 de junio no se llevan una sorpresita, porque hay mucha gente decepcionada del David, por su pésimo gobierno, y eso los va a poner en evidencia con ‘mi cabecita de algodón’, que hoy jueves deberá estar en Zacatecas; ojalá y le dé al David un fuerte jalón de orejas a ver si así reacciona y de una vez por todas comienza a levantarse temprano y se pone a jalar como lo prometió-.

“Los Monreal, Ineptos Para Gobernar”

-YO RECUERDO que el señor diputado don Enrique Laviada Cirerol, era muy amigos de los señores Monreal Ávila, sobre todo de don Ricardo, ¿cómo se perdió esa amistad tan estrecha entre ambos?-.

-POR LAS sangronadas del David, por eso el Enrique Laviada, ya siendo diputado local por Morena, renunció al partido, se declaró independiente y ahora anda muy cercano con el PRIANRD: no puede ver a los Monreal ni en pintura, es más, los vomita y dijo a nuestro Diario Página 24 Zacatecas:

‘ES NECESARIO relevarlos, buscar equilibrios, más equilibrios en la parte del congreso, parlamentarios y relevarlos en los lugares donde sea posible de la función de gobierno porque han sido ineptos para gobernar’, subrayó el Laviada en entrevista hoy jueves con nuestro compañero Miguel Alvarado-.

-ESO ES lo que no me gusta: si los hermanos Monreal le hicieron una mala trastada a don Enrique, ¿por qué también la emprende en contra de Morena, si abanderado por el partido ganó una curul en la Cámara de Diputados local? No se vale, bueno, esa es mi modesta opinión-.

-CONCUERDO con usted -madre Teresa-. Yo, en lugar de Laviada, desde dentro de Morena daría la lucha en contra de las cajeteadas de David-.

-COINCIDIMOS, yo opino igual, es más, el David no tiene nada de Morena, es un arribista que nació en cuna priísta, su papá, el Felipe Monreal Huerta, fue un priísta de hueso colorado; en vida, yo creo que no hubiera estado de acuerdo que sus hijos anduvieran cual prostitutas, cam biando constantemente de partido según sus intereses personales y ansias de poder; en cuanto al Ricardo, yo me quedó con el ‘Monris’ aquel que se opuso tajantemente a que su papá fuera diputado, no obstante tener todos los merecimientos, pero como era gobernador, tuvo miedo a las críticas, eran años que todavía tenía un poco de pudor, pudor que fue perdiendo poco a poco hasta la ignominia-.

Los Miles de Turistas del Le Roy

-DON LE Roy Barragán Ocampo dice estar muy optimista con respecto al próximo Festival Cultural, y dijo a nuestro Diario que miles de turistas van a abarrotar calles y callejones del Centro Histórico de la capital del Estado, ojalá y sea cierto, mi amado Zacatecas merece eso y más, es una ciudad maravillosa-.

-PUES SI se fi jaron, el rostro del Le Roy no avala sus palabras; más bien parecía que se estaba haciendo del ‘2’, vean la foto, se nota muy compungido, como que ya le andaba y el reportero no lo soltaba, pero ojalá y que sea cierto y el próximo festival sea un éxito, mi Zacatecas es para disfrutarlo, es una ciudad bellísimo y con mucha historia, yo la disfruté muchísimo en mis tiempos de estudiante, ¿los recuerda, don Roberto?-.

-POR SUPUESTO, los fi nes de semana nos las pasábamos de fi esta en fi esta, y podíamos ir a todos lados a las dos, tres de la mañana sin temor alguno, había mucha seguridad, pero todo eso se acabó, hoy los chavos por más intrépidos que sean, tienen cus cus, no disfrutan como los de nuestra generación.

“PERO OJALÁ y que Le Roy no se equivoque y que los turistas vuelvan a poner sus ojos en Zacatecas, como en el gobierno de Amalia García: con todos los cuartos de hotel llenos: esos festivales eran con mucha calidad y sí se abarrotaba la ciudad de gente foránea, tanto que se caminaba con difi cultad, pero se respiraba un ambientazo, padrísimo”.

-OJALÁ Y sean ciertas las predicciones de don Le Roy.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.