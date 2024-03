Mi Jardín de Flores

¿Hubo Jalón de Orejas a David?

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Nos quieren calladas, porque las mujeres organizadas somos las únicas que nos atrevemos a levantar la voz en este escenario violento y porque no guardamos silencio en tiempos de violencia fatal en el estado y en el país’: Manifi esto, previo a la Marcha 8M.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Viernes 8 de marzo de 2024. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad.

¿Será Cierto que Hubo Jalón de Orejas a David?

AYER ESTUVO nuevamente en Zacatecas el señor Presidente don Andrés Manuel López Obrador, fue una visita no publicada en los medios de comunicación por motivos electorales; lo que sí trascendió fue que estuvo en Guadalupe para supervisar la construcción del hospital de segunda nivel.

Y QUE el señor Presidente le dio un jalón de orejas a don David, porque Morena no está muy bien en las encuestas debido al mal gobierno que viene ejerciendo desde que tomó posesión, ¿Será cierto que hubo tal llamada de atención?

-PUES como están las cosas-toma la palabra doña Petra- no es de dudarse que haya habido fuerte jalón de orejas, ‘mi cabecita de algodón’ quiere que la Claudia Sheinbaum Pardo tenga mayoría absoluta en la Cámara Federal de Diputados y el Senado de la República para que pueda continuar con éxito la 4T además, claro está, de la mayoría de las alcaldías y la Legislatura local, y no se ve que vaya a ver carro completo: el descontento es innegable-.

-JALÓN de orejas como tal, no lo creo -tercia don Roberto-, pero sí un ‘levántate temprano y ponte a trabajar, necesitamos ganar’, pues David padece de hueva crónica, como si hubiera trabajado mucho en campaña y no descansó lo sufi ciente o como por ahí se dice: ‘David es el más huevón de los Monreal, pero a la vez el hermano que más quiere Ricardo’, y eso lo ha sabido capitalizar al 100% en su carrera política que, sin Ricardo, ni siquiera la hubiera iniciado.

Hoy Viernes la Marcha 8M

-DURANTE toda la semana, el joven Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, estuvo amenazando veladamente a quienes van a participar en la marcha 8M de hoy viernes, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, advirtiendo que no iban a tolerar ninguna agresión a ninguna persona porque sabía que se iban a incrustar mujeres provocadoras provenientes de otras partes, por lo que presiento que habrá represión-.

-EL ‘MUGRERA’ no de manda solo, madre Teresa, él no hace nada si el David no se lo ordena, y ya sabemos cómo se las gasta el ‘desgobernador’, es un represor contumaz -.

-LO LLEVA en la sangre -tercia don Roberto- en enero del 2000, Ricardo Monreal, en la cúspide de su gobierno, ordenó reprimir a los estudiantes, hombres y mujeres, de la Escuela Normal Matías Ramos Santos, de San Marcos, Loreto, Zacatecas.

“HUBO muchos golpeados a toletazos y, bañados en sangre, los metieron a la cárcel; entonces yo no dudo que esas amenazas veladas de Rodrigo Reyes se vayan a cumplir: así de cabrones deberían de ser en contra de los narcos, contra los sicarios y extorsionadores, no con estudiantes y mujeres, eso es cobardía: se paran de pestañas contra manifestantes, pero agachan la cerviz ante los criminales, eso, reitero, es de cobardes”.

-PUES YO tengo ese temor: el joven Rodrigo Reyes, desde inicio de semana ha estado lanzando advertencias que, para mí, amenazas veladas, Dios quiera y me equivoque, pero…

-SERÍA una pendejez del David, las elecciones no se ganan reprimiendo al pueblo, y menos a sus mujeres-.

-EN EL caso de que hubiera reprensión hoy en la Marcha 8M, la Dra. Sheinbaum Pardo, quedaría en evidencia por culpa de David, pues en Querétaro, la candidata de orens a la Presidencia de México, dijo que:

‘VAMOS a proteger a las mujeres contra la violencia que viven, son varias acciones, 765, iluminación de calles, leyes que las protejan; todo un sistema para que nunca más haya un feminicidio en nuestro país, que nunca más haya una muerte violenta por el hecho de ser mujeres’.

“ESTO LO dijo -leo nuestro Diario hoy viernes 8 de marzo- en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer; Claudia Sheinbaum señaló que es momento de retribuir a las mujeres por todo el trabajo que han realizado por sus familias y por ello anunció un nuevo programa social para entregar un apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años, equivalente al 50 por ciento de la pensión de adultos mayores.

“AGREGÓ la propuesta de crear Centros de Educación Inicial, un lugar donde las madres de familia puedan compartir la formación inicial de sus hijos o hijas en espa- cios seguros para que puedan desarrollarse profesionalmente y acceder a su autonomía económica.

“ASEGURÓ que todos estos proyectos son parte del Humanismo Mexicano que busca ver por quienes por años fueron olvidados, dando continuidad al Proyecto de Nación que inició con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, incluidas a las mujeres que hoy en día tienen la oportunidad de ser quienes lideren a la nación.

‘POR PRIMERA vez en la historia de México, después de 200 años de la República, va a llegar una mujer a la Presidencia de México, pero es mujer y es transformación, no pueden dividirse, es mujer transformadora, es mujer que va a seguir el Humanismo Mexicano’.

-YO TENGO confi anza en la Claudia Sheinbaum, pero no en el David, ¿cuánto no habrá hecho sufrir a la Sarita?-.

-YA VEREMOS lo que pasara, ojalá y la 8 M se desarrolle en paz-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santisima de Guadalupe-.