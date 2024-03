Mis Temores Resultaron Ciertos

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Yo vengo de lejos luchando, sí fui académica, universitaria, pero nunca abandoné al pueblo de México, vengo de hace rato caminando con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no gané la encuesta del movimiento para pensar en mí, sino en el pueblo de México y se los digo de una vez, yo tengo grabado en la mente y el corazón los principios del movimiento, nosotros no mentimos, no robamos y no traicionamos al pueblo de México’: Claudia Sheinbaum Pardo.