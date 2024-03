Mi Jardín de Flores

Don David me Recuerda a Victoriano Huerta

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“Nunca más van a ver en el último lugar a su estado, nunca más van a ver a Colima con más homicidios que El Salvador, con más homicidios que los países más violentos del mundo. Así como hoy se habla de lo que se hizo en ese país, que se modifi có una condición de violencia, en cinco o en seis años van a decir: ‘se pacifi có México, se pacifi có Colima, las niñas y los niños pueden volver a salir a las calles’, ese es el compromiso que venimos a hacer aquí”: Jorge Álvarez Máynez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 10 de marzo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad.

Don David me Recuerda a don Victoriano Huerta

¿CREEN USTEDES que el joven Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno; don Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública Estatal y el señor Osvaldo Caldera Murillo, director de Seguridad Vial, deben de ser cesados por ‘abuso de poder, uso excesivo de la fuerza y por detenciones arbitrarias’?

-LOS tres monitos merecen un fuerte coscorrón, pero el que debe de irse es el artífi ce de tal agresión: el David Monreal; recuerden que en el ‘desgobierno de Zacatecas no se mueve la hoja de un árbol, si no es por voluntad del ‘desgobernador’.

-ESTÁ COMPROBADO -tercia don Roberto- que los hermanos Monreal Ávila, tienen el alma de tiranos, no olvidemos que hace 24 años Ricardo Monreal, siendo gobernador de Zacatecas, ordenó reprimir a los estudiantes de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos, de San Marcos, Loreto, Zacatecas; hoy David actuó igual o peor que ‘El Chamuco Mayor’, porque arreó con niñas, mujeres y periodistas.

“QUIEN deben de irse, según mi modesta opinión, son David y Rodrigo, que a leguas se nota que reencarnó en él el genocida Gustavo Díaz Ordaz, si ustedes se fi jan, Rodrigo tiene un infernal parecen con el difunto ‘Chango Poblano’.

-PUES es un clamor: don David también debe de irse al igual que sus golpeadores: yo veo los destrozos que las manifestantes hicieron en la Ciudad de México, y ninguna mujer fue golpeada, ni encarcelada-.

-ES QUE mi ‘cabecita de algodón’ es muy tolerante, así debería de ser el David, pero como dijeron las manifestantes: ‘es culo, porque con los narcos se empina y con las mujeres indefensas abusa, me queda claro que quien dio la orden de reprimirlas fue el David, si el ‘Mugrera’, actúa como ‘vicegobernador’, es con la venia del ‘desgobernador’-.

-HOY EN Chalchihuites se habla peste de don David, le dicen cosas tan feas, que yo mejor me retiro, no porque me escandalice, sino porque no quiero unirme a esas voces-.

-PUES YO sí me uno a esas voces y maldigo la hora en que anduve promocionando el voto para él, al igual que en su momento lo hice por el ‘RaTello’; con esa yunta de bueyes Zacatecas retrocedió en todo, nos llevó la mismita chin… tía de las muchachas-.

-¿CÓMO estarán las compañeras periodistas?-.

-YA SE habrán de imaginar: por lo pronto la Nallely, no trabajó ayer sábado ni hoy domingo-.

-POCA MADRE de ‘culos’, ponerse así con las mujeres, pero además con periodistas que no hacían otra cosa más que su trabajo, que es informar a los lectores, que no la raspen; yo temo que luego les vayan a hacer algunas cosas malas para meterles más miedo y dejen de manifestarse-.

-ESPEREMOS en Dios que eso no suceda, sería algo atroz; ahora que se entere la Dra. Sheinbaum, lo que hizo don David y sus trogloditas, de seguro se va a incomodar, porque le va a restar votos.

‘POR LO pronto, la señora Amalia Garcia Medina, exgobernadora de Zacatecas, ya elevó la voz y denunció: ‘Expreso mi indignación por la brutal agresión policiaca a zacatecanas manifestantes y mujeres periodistas, hoy precisamente que salimos en todo el mundo a exigir respeto a nuestros derechos y a nuestra integridad.

‘MI SOLIDARIDAD con todas ellas; el gobierno es para servir, no para reprimir’, posteó en su perfi l, la hoy diputada federal.

“TAMBIÉN la senadora Claudia Edith Anaya Mota, escribió indignada:

‘EXIJO LA renuncia del Secretario de seguridad pública de Zacatecas, no solamente no da resultados en materia de seguridad, también violentó todos los protocolos de actuación en contra de las mujeres en la marcha del 8M. Brutalidad policíaca contra las mujeres en Zacatecas.

“EN TODO Zacatecas se respira indignación, jamás me imagine que don David repitiera lo que su hermano, don Ricardo Monreal, hiciera con los estudiantes de San Marcos, ¡Dios Santo!, ¿qué les pasa a nuestro gobernador?

“NO SÉ por qué viene a mi mente Victoriano Huerta, un hombre alcohólico que ya ebrio cometió una y mil barbaridades, como el abominable asesinato de don Francisco i. Madero y don José María Pino Suárez, ¿no estaría tomado don David al dar la orden de golpear y encarcelar a niñas, mujeres y periodistas?-.

-ES POSIBLE, me dicen que los fi nes de semana se pone bien pedote y sale de Casa de Gobierno a agarrar nalgas a diestra y siniestra-.

-NO CREO que nada más sea eso, pobre de la Sarita, ¿se imaginan que le pegara alguna enfermedad venérea, por andar de coscolino?-.

-CALLE BOCA, yo creo que don David debería de disculparse y cesar, al menos, al joven Rodrigo Reyes que, la verdad, no sé de dónde salió-.

-SE LO mandó el ‘Monris’, el ‘Mugrera’ es hechura del ‘Monris’-.

-MMM… con razón-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.