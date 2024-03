David Monreal, un Gobernador con Casi Tres Años sin Funcionar

No hay Empleos y el Campo Está Abandonado: Adame Ortiz

Por Miguel Alvarado Valle

Faustino Adame Ortiz, coordinador del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), dijo a Página 24 Zacatecas, que los dos principales obstáculos que han frenado el desarrollo en Zacatecas son la afectación al campo y la inseguridad, la cual ha prevaleciendo en todo el estado y las autoridades no han podido frenarla.

Enfatizó que el haber declarado el 2024 como el “Año de la Paz” en la entidad, es una “mentira” considerándolo como una estrategia publicitaria del propio gobernador.

“Con eso quiere decir que la inseguridad ya no está tan presente en el estado de Zacatecas, pero vemos claramente que diario hay muertes en los municipios y por todos lados… no hay solución a corto plazo, esto va a seguir avanzando”, expresó Adame. En el mismo tenor, explicó que la administración de David Monreal Ávila no ha tenido una alternancia que lleve a la entidad a desarrollarse, “en los hechos este gobernador no ha funcionando”, comentó.

Por otro lado, señaló la ausencia de industrias y empresas relevantes en la región, lo que resulta en la falta de empleos en la entidad, atribuyendo esta situación directamente a la inseguridad.

Respecto al campo, destacó la grave situación en la que se encuentra debido a la sequía, y criticó los programas gubernamentales como insuficientes y carentes de un respaldo sólido, “el gobierno del estado no ha implementado un programa piloto para que la gente campesina no emigre y pueda salir adelante con sus familias”.

Además, resaltó que estos apoyos benefician principalmente a aquellos que históricamente han acaparado el sector agrícola, por tal motivo no hay resultados significativos”.

Finalmente indicó que muchos agricultores no cuentan ni siquiera con semilla en este ciclo agrícola por lo cual podría agravase la situación, “no hay una alternativa real para sacar adelante a los campesinos quienes tiene al campo como su único subsidio”