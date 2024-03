’’Se Trata de Avanzar con la Cuarta Transformación’’: Claudia Sheinbaum Consolidará la 4T de la Mano de los y las Habitantes de Tehuacán, Puebla

Tehuacán, Puebla a 10 de marzo de 2024.- ’’No se trata solamente de continuar, consolidar; se trata de avanzar con la Cuarta Transformación’’, así fue el mensaje de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena- PT-PVEM), en su décimo día de campaña ante el pueblo de Tehuacán, Puebla, donde aseveró que el próximo 2 de junio la meta es seguir con el movimiento de la 4T.

‘’Este 2 de junio son seis votos por Morena o por algún partido de nuestra coalición, queremos seguir avanzando en la transformación de México, que no regresemos al pasado’’, puntualizó.

Al respecto comentó que en las siguientes elecciones el pueblo de Tehuacán y de todo México puede dar un paso más en la transformación, por lo cual hizo un llamado a que se vote para que la 4T gane la mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y con ello los mexicanos y mexicanas sean quienes elijan a los jueces, ministros y consejeros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Instituto Nacional Electoral (INE).

’’Queremos las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, las dos terceras partes de la Cámara de Senadores, para que no solo lleguemos a la Presidencia de la República sino que avance la transformación en nuestro país y sigamos cambiando la constitución’’, agregó.

Asimismo, Claudia Sheinbaum expuso algunas de las acciones de las que está conformada la construcción del segundo piso de la Transformación, como crear un apoyo económico mensual para mujeres de 60 a 64 años, como una manera de retribuir su trabajo como cuidadoras de la nación; implementar una beca mensual para todos los niños y niñas de escuela pública; ampliar el número de preparatorias y de universidades públicas; consolidar el sistema de salud pública desde la prevención hasta la atención de enfermedades complejas, a través del Sistema Nacional de Salud para el Bienestar; así como la modificación del INFONAVIT para la construcción de más de 500 mil viviendas; mantener el aumento salarial por arriba de la inflación; penalizar el maltrato a los animales y mucho más.

Frente a militantes y simpatizantes de Puebla, aseguró que su Proyecto de Nación, compuesto de 100 propuestas tiene como finalidad seguir edificando una vida de bienestar para los mexicanos y mexicanas, en la que todos puedan tener acceso a la prosperidad.

’’La prosperidad de México tiene que ser compartida, no puede ser que unos sean prósperos y otros no, no puede ser que haya millones y millones de mexicanos y mexicanas en la pobreza.

Y la única manera de disminuir desigualdades es por el bien todos primero los pobres, pero además al país le ha ido bien con eso, hoy el peso fuertísimo, como nunca antes en nuestro país, hay más inversión extranjera, hay estabilidad económica y además ha disminuido la pobreza, las desigualdades’’, subrayó.

Por lo anterior, manifestó que para la segunda etapa de la 4T la prosperidad es para todos y todas, sin importar su clase social, su oficio, profesión o su género.

’’Nosotros no queremos discriminación de ningún tipo, es tiempo de las mujeres, pero de las mujeres transformadoras, de las mujeres humanistas’’, concluyó. En su participación, Ignacio Mier Velazco, candidato de la 4T al Senado por Puebla, destacó las cualidades que hacen de Claudia Sheinbaum una líder con la que la transformación de Puebla y de todo México continuará y se consolidará.

‘’Claudia es como muchas mujeres de ustedes, como muchas de las que están aquí, mujer como tú, que es madre, que es profesionista, que es trabajadora, que es una buena ciudadana, excelente funcionaria pública, mejor Jefa de Gobierno y hoy es quien encabeza la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación en Puebla, en todo México (…) Claudia somos tus soldados, estamos unidos, estamos de pie, estamos firmes’’, expuso.

En el evento, también estuvieron presentes, Lizeth Sánchez García, candidata a Senadora por Puebla; María del Rosario Orozco Caballero, candidata a Diputada Federal por el Distrito 15 – Tehuacán; Maiella Gómez Maldonado, candidata a Diputada Federal; Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Organización y Enlace Territorial de la Campaña de la Dra.

Claudia Sheinbaum Pardo; Esthela Damián Peralta, delegada Política en el Estado de Puebla y coordinadora Nacional de Defensa del Voto de la Campaña de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo; Olivia Salomón, enlace con el Sector Empresarial de la Campaña de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo; Leonel Godoy Rangel, coordinador de la 4ta.

Circunscripción Electoral; Olga Lucía Romero Garci-Crespo, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla; Jaime Natale Uranga, presidente estatal del Partido Verde Ecologista y Ernesto Villareal Cantú, comisionado Político Electoral Nacional del Partido del Trabajo.