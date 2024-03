Mi Jardín de Flores

“Con el Narco se Culean”

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘¡A nosotras no gasean y con el narco se culean!; la policía no es aliada, aunque se vista de morada!’: Feministas.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 11 de marzo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad.

Zacatecas, un Estado en Descomposición

ME DUELE decirlo, pero Zacatecas, mi amado Zacatecas ‘con rostros de cantera y corazón de plata, donde el trabajo todo lo vence’, es un estado en descomposición en manos de don David Monreal Ávila, que está completamente desdibujado y que sigue levantándose tarde, dejando el timón en manos de un insuflado jovencito con aires despóticos, tiranos.

-Y QUE también se cree dueño de Zacatecas-.

-DAVID dejó toda la conducción del gobierno en manos de Rodrigo Reyes Mugüerza, para no meterse en broncas directas; le juega al avestruz para, con cualquier problema, esconder la cabeza en la tierra; a David lo que le gusta es aparecer en eventos como benefactor del pueblo, entregando los programas sociales, sobre todo los del gobierno federal: tenemos de gobernador a un florero-.

-ZACATECAS cumple mañana (hoy) dos años seis meses de retroceso: no hay seguridad, abunda el desempleo, no hay inversiones, el campo está tronado, la educación anda mal, la corrupción va al alza y la impunidad reina en todo el estado.

-CON don David no hay 4T, ni nueva gobernanza, paz, bienestar pero sí hambre al aumentar el numero de zacatecanos que comen una sola vez al día: de nada nos sirve producir oro, plata, cobre y otros metales preciosos si éstos no se comen y los beneficios son para los oligarcas de siempre y las empresas extranjeras; es don David y su familia de los pocos zacatecanos que comen tres veces al día, duerme calientito y no tiene problemas económicos como cualquier mortal.

“EL QUE sufre es el pueblo y cada vez más, y ay de aquel que levante la voz porque les echa a sus perros de presa disfrazados de policías y los ataca, encarcela, para luego decirse víctimas: con David, el mundo al revés”.

-PERO con las feministas David topó con pared: como verdaderas adelita, volvieron a ganar las calles y a elevar su potente voz:

‘¡A NOSOTRAS NOS GASEAN Y CON EL NARCO SE CULEAN!’, clamaron ayer con voz en cuello, y volvieron a insistir en la renuncia de Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno; Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública Estatal, y Osvaldo Caldera Murillo, además de una disculpa pública de David Monreal”.

-EL REYES ‘Mugrera’ es muy parecido al genocida Gustavo Díaz Ordaz, no sólo por su terrorismo de estado, sino físicamente: chequen estas fotografías, pa’mí que ‘El Gorila Poblano’ reencarnó en la humanidad del Rodrigo, vean el enorme parecido-.

-¡DIOS DE mi vida, son idénticos!-.

-¿SE IMAGINAN a Rodrigo como presidente de México?-.

–ESTÁ MUY verde para el cargo, pero pudiera ser el del f ín de los Monreal, en caso de que el Saúl no cuajara-.

-YO CREO que David debería de pedir licencia y retirarse a su rancho de donde nunca debió haber salido, además debe ser expulsado de Morena; también a nuestro partido le ha hecho muchísimo daño, David no solamente no sabe gobernar, sino que tampoco quiere aprender: la máxima de la política es servir, no servirse, no olvidemos que uno de sus hijos, junto con otros juniors, golpeó brutalmente a un estudiante de prepa, provocándole la muerte; no mamen, actúan como señores de horca y cuchillo con total impunidad-.

-QUÉ DE cosas, cada día son más los ciudadanos que están arrepentidos de haber votado por don David Monreal.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.