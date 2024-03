Se Suman Preparatorias al Paro de Labores de Docentes Sindicalizados

Exigen al Rector Ibarra Respeto a la Vida Sindical

Por Nallely de León Montellano

Los planteles 1, 2 y 3 de la Unidad Académica Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAP-UAZ) se sumaron este martes al paro de labores que emprendió el personal docente sindicalizado con la finalidad de respaldar la exigencia de integrar la comisión mixta del sindicato con el listado propuesto por los docentes.

En este sentido, Luis Fernando Franchini Álvarez docente de la Unidad Académica Preparatoria comentó a Página 24 Zacatecas que el paro de actividades en dichas unidades “responde a esa solicitud que ha hecho la secretaria general del sindicato, exigiéndole al rector que reconozca esa representación que ya se le hizo llegar para que permita ocupar a las compañeras que propone el comité para la comisión mixta”.

Por lo anterior, llamó a las autoridades académicas a poner en práctica el respeto a la vida sindical, cuyo comité entró hace un año y hasta la fecha no ha sido reconocido por el rector de la máxima casa de estudios, Rubén Ibarra Reyes.

“Que respete la vida sindical y que reconozca esa propuesta de quien tiene la representación sindical que es la secretaria general, doctora Jenny González Arenas”, agregó.

Comentó que lo anterior afectará a más de 15 mil estudiantes de todas las unidades académicas de preparatoria quienes no podrán llevar a cabo sus clases de manera normal hasta en tanto no se solucione la situación detallada por el personal docente sindicalizado ante la indiferencia del rector, lo cual, reiteró, no es la primera vez.

Explicó que durante los próximos días buscarán entablar diálogo con el rector, a efecto de avanzar en el tema de las peticiones mencionadas; de igual manera comentó que el paro de labores tiene horario de 7 de la mañana a 7 de la tarde-noche, por lo que reiteró el llamado a Rubén Ibarra Reyes, a seguir los cauces institucionales toda vez que es el principal representante de la institución.