Mi Jardín de Flores

El Tartufo Gobernador David Monreal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Es inconcebible que se use la máxima fuerza pública para amedrentar y agredir a las mujeres que únicamente exigen igualdad, justicia’: Zulema Santacruz Márquez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 13 de marzo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad.

El Tartufo Gobernador, David Monreal

CALÓ hondo la golpiza a manifestantes y mujeres periodista en Plaza de Armas, el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no solamente contra policías, el secretario general de Gobierno, el joven Rodrigo Reyes Mugüerza ‘Gustavito’; el general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública del Estado; y Osvaldo Cabrera Murillo, directo de la Policía Vial, sino también contra el ‘tartufo’ gobernador David Monreal Ávila, como lo llamo la diputada local Zulema Santacruz Márquez.

FUE EL señor diputado, don José Luis Figueroa Rangel, quien presentó una iniciativa de punto de acuerdo para la inmediata destitución del secretario Rodrigo Reyes Mugüerza ‘Gustavito’, y una disculpa pública de don David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, así como un informe detallado del general don Arturo Medina Mayotal, de los cobardes hechos en contra de mujeres inermes.

LO ASEGUNDÓ la valiente y aguerrida diputada Zulema Santacruz, quien además presentó otra iniciativa para dejar sin efectos la declaratoria del 2024 como ‘Año de la Paz’, aprobada apenas el pasado 21 de febrero porque ‘los hechos represivos, por demás aberrantes, reprobables e indignantes ocurridos en Plaza de Armas al concluir la marcha, que aún estallan en los oídos y en la piel de muchas de mis compañeras, no pueden quedar impunes ni formar parte únicamente de la información que está circulando por la vía ofi cial’, y califi có al gobierno monrealista de ‘mediocre, arbitrario, tartufo, corrupto, opaco’.

FINALMENTE la iniciativa presentada fue considerada de urgente y obvia resolución, que fue aprobada con 16 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, así las cosas, el joven Rodrigo Reyes está a punto de salir del gabinete monrealista.

-TODO MUNDO está en contra de la golpiza a mujeres manifestantes y periodistas, yo también creo que ‘Gustavito’ tiene que irse: la ‘pendejió’, ademas de que se creyó más chingón que el propio gobernador, ojalá y esta experiencia le sirva de algo, digo, si vuelve a agarrar hueso-.

-LO CIERTO es que este gobierno está huérfano: no tiene madre ni padre, el soberbio David fracasó estrepitosamente, Cuauhtémoc Calderón Galván, exalcalde de Zacatecas, dice que ‘David está gobernando a lo loco, y de ‘Gustavito’ dijo éste carece de experiencia y la única que tiene éste muchacho es cargar el portafolio de David Monreal.

“QUIEN también alzó la voz fue la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, quien pidió en la Ciudad de México, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigar las agresiones de las mujeres zacatecanas durante el evento por el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo: me mandaron unos fotos de las mujeres golpeadas que estuvieron con Amalia García Medina en la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, David tiene un enorme pedo que no solamente puede perjudicar a Morena, sino su estancia en la Casa de los Perros, nadie quiere a un gobernador represor, urge la Revocación de Mandato, esa prueba no la supera el desgobernador”.

-QUIEN también alzó la voz fue la exgobernador y hoy diputada federal, Amalia García Medina:

‘’EXPRESO mi indignación por la brutal agresión policiaca a zacatecanas manifestantes y periodistas, hoy precisamente que salimos en todo el mundo a exigir respeto a nuestros derechos y a nuestra integridad. Mi solidaridad con todas ellas.

‘EL GOBIERNO ES para servir, y no para reprimir’.

-‘GUSTAVITO’ tendrá qué irse, es la reencarnación del genocida Gustavo Díaz Ordaz: toda la semana anterior estuvo amenazando y desacreditando a las feministas e incluso dijo que mujeres provocadoras de otros estados se iban a infi ltrar, por lo que no iba a permitir que agredieran a persona alguna.

“NO agredieron a nadie, ellas fueron las agredidas, las golpearon, las semidesnudaron y las arrastraron.

“POR OTRA parte está claro que el David es misógino, acuérdense cómo le agarró la nalgas a la maestra Chío, en plena campaña, el video es evidente, pero el infeliz siempre lo negó”.

–BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.