El Gobierno de David Monreal Está Traicionando al Pueblo: Figueroa

“Está Abierto el Exhorto Para el Cese Inmediato de Rodrigo Reyes”

Por Nallely de León Montellano

José Luis Figueroa Rangel, diputado local del Partido Revolución Popular Zacatecas (RPZ), comentó a Página 24 Zacatecas que “hay una demanda social muy fuerte, el pueblo de Zacatecas y el propio país está atento a qué va a suceder”, en torno a los hechos de represión policial contra mujeres manifestantes el pasado 8 de marzo.

“Un sector muy amplio del pueblo, estamos hablando de más de 12 mil participantes de la movilización del 8 de marzo, están pidiéndole una explicación al gobierno del estado, están pidiéndole una medida preventiva a algo que a todas luces se planeó con alevosía y ventaja, no se vale en donde hoy el pueblo de Zacatecas reclama el respeto al estado de derecho”, señaló el legislador.

Reiteró que lo ocurrido en Plaza de Armas el pasado 8 de marzo transgredió el estado de derecho, dado que las acciones relatadas por decenas de mujeres que estuvieron presentes, no representan al concepto de la Cuarta Transformación en Zacatecas.

De igual manera, subrayó que en el gobierno del estado hay gente que no cuenta con dicha identidad, y tiene un pensamiento contrario a la aspiración del pueblo de Zacatecas mediante el mandato que se le otorgó a David Monreal Ávila con la finalidad de transformar a Zacatecas de manera positiva, y la regeneración de la clase política para el bien del pueblo.

Con lo anterior explicó que los hechos de represión hacia mujeres son igual a darle la espalda al pueblo, por lo que hizo un llamado a la reflexión sobre el lema de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, sin embargo, con lo acontecido, dijo, se está traicionando al pueblo.

“Estamos obligados a venir a dar la cara y a debatir, y que el pueblo y la opinión pública saque sus conclusiones, para eso es la tribuna, para eso nos ganamos el derecho de estar en una curul, para venir y ser la voz del pueblo; hay una narrativa de las víctimas que da escalofrío ponerse en sus zapatos por lo que vivieron, entonces lo que menos debemos hacer es estar a la altura de lo que el pueblo de Zacatecas espera de nosotros”, agregó.

Por último, dijo que la actitud del secretario general de gobierno ante los hechos debería ser la de presentarse por voluntad propia ante el Congreso del Estado y ante el pueblo para rendir cuentas sobre lo ocurrido, pedir una disculpa pública y plantear soluciones, sin embargo, hasta el momento no ha salido a la opinión pública, razón por la cual está abierto el exhorto para su destitución inmediata.