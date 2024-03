Mi Jardín de Flores

Fuerte es el Repudio Contra el Gobierno Monrealista

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Los hechos de represión hacia mujeres son igual a darle la espalda al pueblo, por lo que hago un llamado a la refl exión sobre el lema de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, sin embargo, con lo acontecido, se está traicionando al pueblo’: José Luis Figueroa Rangel.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 15 de marzo de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad.

Fuerte es el Repudio Contra el Gobierno Monrealista

SI EN estos momentos fuera la votación para la revocación de mandato de don David Monreal Ávila, el gobernador tendría que abandonar la Casa de los Perros, convirtiendo en realidad la máxima de don Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México:

‘EL PUEBLO pone y quita’.

-SERÍA –interviene doña Petra- un triunfo de la 4T y la democracia contra los malos mandatarios, y una advertencia para todos los inquilinos de Palacio de Gobierno: ‘Al pueblo lo respetas, o cuello’-.

-DAVID debe ponerse las pilas y decirle adiós a su secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza ‘Gustavito’, quien previa y cotidianamente amenazó a las manifestantes, alegando que iba a ver gente infi ltrada y no iba a permitir ‘desmanes’.

“EN comparación al año pasado, las mujeres fueron menos agresivas, sin embargo los policías, ‘celosos de su deber’ y alentados por las amenazas que el secretario general de Gobierno había vertido durante toda la semana, quisieron, al fi nal del mitin, reprimir a las manifestantes y a las periodistas: las gasearon, las golpearon, las semidesnudaron, las arrastraron y las encarcelaron, ¡perros, mil veces perros!

“Y EL plan de ‘Gustavito’ no era sólo el de amedrentarlas, no; su perverso plan era iniciar tarjetas de investigación y procesarlas, pero cuando vio que la opinión pública se le fue encima al gobierno del estado, reculó y dejó en libertad a las mujeres manifestantes y periodistas detenidas de diferentes medios de comunicación: nuestra compañera Nallely de León Montellano, que no daba crédito a lo ocurrido.

“SI BIEN el autor material fue ‘Gustavito’, a nadie le queda la menor duda de que el autor intelectual fue el gobernador David Monreal, pues quien presume de ser primo del exgobernador Miguel Alonso Reyes, no se manda solo, además de que hay el antecedente de que los Monreal son represores: Ricardo, siendo gobernador de Zacatecas, golpeó brutalmente a los estudiantes de la escuela normal rural General Matias Ramos Santos, de San Marcos, Loreto, Zacatecas.

“DE ESA reprobable y cobarde represión ya pasaron 24 años, pero todavía la gente lo recuerda y, claro está, los sanmarqueños que año con año lo conmemoran, ¿otra prueba de que los Monreal son unas ‘joyitas’?

-HABRÁ que recordar como el ‘Monris’ gobernó la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, que ahora quiere gobernar su hija la Catalina, abanderada por Morena-.

-NO HAY duda de que la represión monrealista del 8 de marzo fue la gota que derramó el vaso de un gobierno rapaz y autoritario-.

-ADEMÁS de ser un gobierno alcahuete, tapadera de asesinos, ladrones y estafadores de la peor calaña, el del David es un gobierno basura, o como dicen las manifestantes: ‘culero’-.

-¡DOÑA Petra!-

-PUES ASÍ le dicen, madre Teresa, yo qué culpa tengo que hasta se lo escriban, el David se lo ganó bien ganado-.

Lo Defiende con Capa y Espada

-CUANDO todo indicaba que Reyes Mugüerza sería cesado por el Poder Legislativo, David lo impidió al provocar la falta de quórum, pues no asistieron a su compromiso los diputados:

1.– GABRIELA Pinedo Morales (Morena)

2.– ESTHER Oralia Félix Estrada (Morena)

3.– ROXANA Muñoz González (Morena)

4.– ERNESTO González Romo (Morena)

5.– MARIBEL Galván Jiménez (Morena)

6.– IMELDA Mauricio Esparza (Morena)

7.– ARMANDO Delgadillo Ruvalcaba (Morena)

8.– ARMANDO Juárez Gonzalez (Morena)

9.– KARLA Espinoza Valdez (PAN)

10.– ENRIQUE Laviada Cirerol (PRD)

11.– JOSÉ Juan Mendoza Maldonado (PRD)

12.– HERMINIO Briones Oliva (PRI)

13.– GABRIELA Basurto Ávila (PRI)

14.– FERNANDA Miranda Herrera (PVEM)

15.– NIEVES Medellín Medellín (PVEM)

16.– SUSANA Barragán Espinosa (PVEM)

-¡SANTO DIOS!, de los diputados de Morena y del PVEM, se puede comprender, porque son subordinados del señor gobernador, pero los diputados del PRI, PRD y PAN no pues son contrarios-.

-PERDÓN, madre Teresa, pero ni los de Morena tampoco debieron romper el quórum, son representantes del pueblo y su voz, no alcahuetes de un gobiernito con poses de dictador bananero, que golpea y encarcela mujeres nomás porque se le hinchan las miserias de tanates que tiene, y porque no le gusta que le exijan justicia-.

-PUES SÍ, si el David está traicionando a la 4T, a la chingada con él, no tienen por qué obedecer órdenes de un gobierno defraudador que llegó al poder con mentiras y promesas falsas, por eso Zacatecas esta donde está, no por nada los inversionistas no se animan a invertir en nuestro estado, pues el David se pasa el Estado de Derecho por el arco del triunfo.

“OTRA COSA -continúa doña Petra-, los presidentes de los partidos Morena, PVEM, PRI, PAN y PRD deben de sancionar a sus diputados que no acudieron a cumplir con su deber: deliberar para luego darle puerta a ‘Gustavito’, porque no hay que esperar que cometa otra pendejada como la del 8M, que no olviden los dueños actuales de Zacatecas, que sus madres también son o fueron mujeres”.

-OTRA VEZ se leyó y escuchó que Zacatecas es un ‘narco estado’, otra vez una mujer escribió en un pedazo de cartón:

‘ASÍ PÓNGANSE CON EL NARCO

¡CULEROS!’ “AY NO, don Roberto, yo me moriría de vergüenza; si yo fuera el gobernador y me gritaran o escribieran eso, mejor renunciaba, me iría el resto de mi vida al cerro y me convertiría en ermitaña, ¿para mandar golpear mujeres y encarcelarlas, para esto quería don David ser gobernador?”.

-PUES todo indica que sí: cuando no les agarra las nalgas, las golpea, pero ese es su comportamiento con las mujeres-.

Siguen los Asesinatos

-HOY, NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas publica dos asesinatos, el primero sucedió en Fresnillo: sicarios al servicio del crimen organizado allanaron con lujo de violencia una casa ubicada en la calles 24 de agosto, colonia Emiliano Zapata, acribillaron a un hombre y salieron del domicilio como Juan por su casa; obvio, no hubo detenidos.

“POCO DESPUÉS, en terrenos de Villanueva, apareció el cadáver ensangrentado de un hombre al que tiraron de una camioneta en movimiento en la carretera federal 54, a la altura de la comunidad Felipe Ángeles, cerca de la parada de autobuses; este hombre habría sido privado de su libertad, tenía huellas de tortura y fue asesinado a balazos”

-¡ÁNIMAS benditas del purgatorio, dos homicidios dolosos!-.

-ESO CREÍ YO, madre Teresa, pero no fueron dos, sino cuatro; en este preciso momento me está llegando el Informe Diario de asesinatos del Gobierno de México, miren: Zacatecas 4 homicidios dolosos-.

-¿EN DÓNDE fueron los otros dos?-.

-ESO NO lo dicen, nomás reportan la cantidad-.

-NO SÉ QUÉ ganan con ocultar la realidad, por eso la percepción los rebasó -.

-ES UNA aberración-

-COMO aberraciones son las desapariciones forzada; hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica las Cédulas de Búsqueda de: ELOY MURILLO PARGA de 42 años, desaparecido en Guadalupe, Zacatecas, desde el 7 de marzo del presente año y.

“LAURENTINO CISNEROS BETANCOURT de 65 años, desaparecido desde el 21 de diciembre de 2016, en Pinos, Zacatecas.

“PUES ASÍ está Zacatecas, en lo que pretendía ser el ‘Año de Paz’”.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.