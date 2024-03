Mi Jardín de Flores

Si no Cesan a Gustavito, Morena Perderá Muchos Votos

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Rodrigo Reyes Mugüerza debe ser destituido, y si tiene un poco de verg üenza debería estar presentando su renuncia, no podemos permitir que esté al frente de las políticas públicas del estado reprima a quienes se atreven a alzar la voz, y que ahora seamos las y los diputados portavoces de muchas zacatecanas tiene un costo y lo va a tener si no nos ha quedado claro a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos días: Priscila Benítez Sánchez.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 16 de marzo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad.

El David se ha de Estar Burlando

SON, al menos, 16 diputados los que están exigiendo la destitución del joven, inexperto y represor secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, por la golpiza propinada a manifestantes de la marcha 8M y a periodistas de diferentes medios de comunicación, entre ellas nuestra compañera Anallely de León Montellano, a manos de policías estatales, viales y otros.

-EL DAVID -toma la palabra doña Petra- se está moviendo como lo hacía la Tongolele, para evitar que el Gustavito deje o lo saquen de la Secretaría General de Gobierno, pues él fue el autor intelectual de esa cobarde golpiza a manifestantes y mujeres periodistas.

ME DICEN que son varios millones de pesos los que está ofreciendo a los diputados para que se olviden del tema y que el Gustavito sigue siendo el titular de la Secretaría General de Gobierno-.

-ADEMÁS de que El Chamuco Mayor -tercia don Roberto- también está maniobrando para que su protegido no sea cesado de su cargo de secretario general de Gobierno, y pierda una plaza tan importante como la equivalente a vicegobernador .

-YO CONSIDERO que el joven Reyes Mugüerza debe de irse, la gente lo vomita, pues él solito se descubrió como un represor, recuerden que toda la semana estuvo amenazando con reprimirlas, quesque porque muchas mujeres de otros estados se iban a infi ltrar y que él no iba a tolerar agresiones a ninguna persona, pero fi nalmente las golpeadas fueron ellas y de pilón también mujeres periodistas que cumplían con su labor, fue una agresión bárbara: golpeadas, desnudadas y arrastradas: si no hubiera visto el video, no lo creo, los señores policías parecían gorilas disfrazados de gendarmes-.

-FUE UNA barbaridad, una orgía de golpes pocas veces vista, si el David se aferra en sostener al Gustavito en la Secretaría General de Gobierno, Morena va a perder muchísimos votos en las elecciones del próximo domingo 2 de junio-.

-PERO NO sólo está en la guillotina en la cabeza de Gustavito , sino la del general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública Estatal, y también la de Osvaldo Caldera Murillo, director de Policía Vial de Zacatecas-.

-PERO, ¿qué pasaría si estos santos señores confesaran que recibieron órdenes directas del señor gobernador, don David Monreal Ávila, de reprimir a las manifestantes y periodistas, como dicen que lo hizo don Ricardo Monreal en el año 2000, contra los estudiantes de la Escuela Normal de San Marcos?-.

-NADA, los Monreal están muy bien parados en el Centro-.

-NI TANTO, mi cabecita de algodón sigue sin recuperarle la confi anza al ‘Monris, y la Sheinbaum lo masca pero no lo traga, porque se ha lanzado en contra de ella en, al menos, dos ocasiones: cuando ambos disputaron la candidatura de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y la candidatura a la Presidencia de la República, así es que el siguiente sexenio no pinta muy bien para los hermanitos Monreal-.

-¿SERÁ ENTONCES que por eso se nota muy preocupado el joven Saúl Monreal?, porque me dicen que no le ha ido nada bien en los recorridos que anda haciendo en busca de, voto que lo lleve al Senado de la República, para luego buscar la gubernatura, ¿se imaginan a otro Monreal, de gobernador de Zacatecas?-.

-¡DIOS NOS libre!-.

-AL CACHORRO de los Monreal.

no lo reciben bien porque es un redomado chapulín, brincó en la reelección de la alcald ía de Fresnillo y ahora salta de nuevo porque quiere un escaño en el Senado de la República; lo peor es que dejó incendiado su municipio, considerado el más inseguro de Zacatecas, entonces no lo quieren porque lo consideran un ambicioso vulgar-.

Siguen los Asesinatos

-A DAVID Monreal ya se le hizo costumbre de no dar a conocer los asesinatos que se cometen en el estado, afortunadamente el Gobierno de México nos informa todos los días la cantidad de homicidios dolosos en todos los estados del país, no sólo de Zacatecas.

EN ESTE año, los estados más peligrosos son Guanajuato y el Estado de México.

-SÍ, PERO a los zacatecanos lo que nos interesa más es Zacatecas, entonces no se vale que el David nos oculte los asesinatos, porque en efecto, en ningún medio de comunicación sale que ayer viernes 15, se cometió en Zacatecas el enésimo asesinato del año-.

-PUES aquí está el informe del Gobierno de México: Marzo 15, Zacatecas, un asesinato, y David callando como momia-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.