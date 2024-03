Por Dignidad, David Monreal Debería de Renunciar: Santos

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Me van a hacer una revisión médica porque tengo golpes y contusiones en la cabeza ya que me azotaron contra la pared y contra los barrotes para someterme. Necesito checarme porque no me deja de doler la parte izquierda de la cabeza. Los policías me pusieron frente a la pared y a mi lado estaba una niña de 13 años y a mi derecha estaba una compañera de medios de comunicación. Quienes realizaron las detenciones eran hombres y mujeres’: Nancy Daniela García.