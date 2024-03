Paloma Martínez, Delegada del PRIANRD, Para Fortalecer Campaña de Xochitl: CCG

“Hay que Recordar que David Sigue Siendo el Peor Calificado”

Por Nallely de León Montellano

Integrantes de la coalición PRIANRD dieron a conocer que Paloma Martínez Aranda será la nueva delegada estatal, cuyas responsabilidades principales será la representación de la candidata Xóchitl Gálvez a las mesas estatales, así como la coordinación con los diferentes candidatos de las campañas federales y locales.

En conferencia de prensa, Cuauhtémoc Calderón Galván, detalló que, aunado a lo anterior, la delegada se encargará de establecer comunicación con las dirigencias de los tres partidos que conforman la coalición, el seguimiento de las campañas de las elecciones federales y locales, el seguimiento a los acuerdos estatales, integrar un equipo local, entro otros aspectos.

“Ni PAN, ni PRI ni PRD han tenido tiempo de atender a la delegada nacional y a la coordinadora de Xóchitl en Zacatecas; por eso hoy de manera muy fi rme y muy precisa lo hacemos de conocimiento porque no podemos correr el riesgo de no hacer nuestro trabajo y no cumplir nuestra responsabilidad solo porque los partidos tienen dinámicas muy propias de sus intereses de grupo”, agregó.

Por lo anterior, elevó una exigencia a los partidos políticos que defi enden la causa de Xóchitl Gálvez, además de evitar el silencio ante situaciones de gran interés y relevancia para Zacatecas como lo ocurrido el pasado 8 de marzo, entre otros temas que le atañen a la sociedad en general.

“Nosotros no estamos aquí para señalar, simplemente estamos para exigir que se respete la representación y que nos pongamos a trabajar todos en lo mismo, estamos para llamar a la unidad, para llamar a la colaboración entre esta gran área y lado ciudadano, pero que hoy los partidos están jugando en otro lado; no queremos que se diga que no avisamos, segunda que no tendemos la mano con los actores políticos de la coalición para decirles que vamos a trabajar juntos, esto es de dar resultados”.

Recordó que el gobernador de Zacatecas continúa siendo el peor califi cado del país, sin embargo, dijo que, si la oposición se mantiene en la postura “de conformismo y una aparente complicidad, no lo vamos a permitir”.

Por su parte, la delegada Paloma Martínez subrayó que cada día se suman esfuerzos entre la sociedad civil y otros sectores sociales, por lo que se comprometió a desempeñar las funciones de su encargo para sacar adelante los trabajos de la campaña de la coalición a nivel local y nacional.