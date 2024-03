El Único Interés de la Familia Monreal es Saquear el Estado: Faustino Adame

“Velan Para su Propio Beneficio”

Por Nallely de León Montellano

Faustino Adame Ortiz, integrante del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), expresó ante Página 24 Zacatecas la importancia de er radicar las candidaturas a modo para los procesos electorales, dado que, comentó, se vuelven prácticas que calificó como ‘vicios vulgares y ambiciosos”.

En este sentido, el activista expresó que, en el municipio de Fresni l lo, gobernado hasta septiembre de 2023 por Saúl Monreal Ávila, existe una grave problemát ica en mater ia de delitos de alto impacto que no se ha podido erradicar, por lo que, comentó, dichos antecedentes deberían influir para la elección del ahora candidato a senador de la república.

Añadió que su candidatura “es un escape de salida porque, -lo dice la sociedad-, ahí están los resultados de Fresnillo y yo creo que no es bueno, él mismo y su familia lo ha creado y no vemos una alternativa a fondo, no es más de lo mismo, realmente les entregaron Zacatecas, los verdaderos morenistas de izquierda, todos estamos fuera”.

Aseveró que las candidaturas impuestas por la familia Monreal, tienen el único objetivo de saquear al estado, y velar por el beneficio propio más allá de generar acciones positivas para el beneficio del pueblo de Zacatecas.

Finalmente, Adame Ortiz hizo un llamado a dejar a la población que decida en las urnas libremente mediante un proceso meramente democrático, y a no continuar imponiendo candidatos en Zacatecas, de igual modo, llamó a las y los candidatos establecer compromisos reales, previo al cambio de gobierno federal para beneficio del pueblo zacatecano.