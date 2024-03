“Ha Aumentado Número de Madres que Llevan a sus Hijos al Psicólogo”

Sufren Violencia Familiar y en Escuelas: Hans Pacheco

Por Miguel Alvarado Valle

Hans Hiram Pacheco, titular de la Secretaría Académica de la UAZ, señaló a Página 24 Zacatecas, que en los centros de atención psicológica de la Unidad Académica de Psicología han detectado que uno de los sectores más vulnerables y que están acudiendo mucho a consulta son los niños.

“Están acudiendo mucho a nuestros centros gracias a las madres de familia, de ahí la unidad académica de psicología ha implementado una estrategia para atender precisamente este sector vulnerable”, señaló.

Enfatizó que la principal razón por la cual han buscado la atención psicológica es que los niños padecen violencia en sus hogares y en las escuelas, así como también repercute en ellos los problemas de pareja de sus padres.

“A veces no con violencia física como tal, hay varios tipos de violencia y una de ellas que hemos detectado tiene que ver con el descuido, es decir, el no pasar tiempo con ellos, no educarlos, y eso viene a derivar a mediano y largo plazo en que ellos repliquen esas violencias incluso a ser parte del crimen organizado”, explicó.

Mencionó que los aparatos electrónicos podrían contribuir a esta problemática dependiendo del uso que se les dé o la cantidad de tiempo, si se deja de lado el estudio, la convivencia familiar o la actividad física. En este sentido, informó que la unidad académica de psicología cuenta con 14 centros de atención psicológica en 10 municipios, los cuales han tenido una buena respuesta por parte de la ciudadanía.

“Además del servicio que se brinda, también nos sirve como parámetro para saber cuáles son las principales problemáticas que hay en nuestro estado y a que acuden a nuestros centros”, agregó.

Enfatizó que las principales problemáticas actuales que aquejan a la población zacatecana en cuanto a salud mental son la ansiedad, el estrés laboral y cuadros depresivos. Resaltó que a lo largo de los años, en la unidad académica de psicología se han actualizado y fortalecido los programas de licenciatura y posgrado para poder atender de una mejor manera a este sector vulnerado que son las infancias.

Lo anterior lo dio a conocer en el marco de la inauguración del congreso internacional de “Salud Mental: Abordaje psicoterapéutico ante las problemáticas actuales”, organizado por la unidad académica de psicología de la UAZ y por cuatro cuerpos.

Donde se abordaron algunas de las problemáticas o fenómenos donde la psicología puede intervenir y contando con la participación de ponentes nacionales e internacionales que impartirán conferencias magistrales y talleres durante tres días.