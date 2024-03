La Desaprobación del Gobernador Influye en la Percepción Ciudadana

David, Casi Tres Años en Último Lugar: Saúl Arellano

Por Nallely de León Montellano

Saúl Arellano, militante del partido Movimiento Ciudadano (MC) en Zacatecas lamentó que, a tres años de la actual administración estatal, Zacatecas continúa ocupando los últimos lugares a nivel nacional en materia de seguridad, generación de empleos, turismo, y otros sectores que han afectado en gran medida el desarrollo económico de la entidad.

Por lo anterior, el joven político comentó a Página 24 Zacatecas que “siempre las aprobaciones del gobernador son un fiel reflejo de cómo anda la percepción ciudadana, y a mí me impresiona mucho que desde hace bastante tiempo hay una insistencia en que la percepción ciudadana tiene que cambiarse por decreto”.

De igual manera, lamentó que las autoridades estatales hayan declarado al 2024 como el año de la paz, pese a los reiterados eventos violentos que se han suscitado en diferentes municipios del estado, aunque, reconoció que sí se han reflejado algunos números a la baja en cuanto a delitos de alto impacto.

“Yo no creo que haya sido un esfuerzo directamente desde el gobierno del estado, probablemente es porque las fuerzas federales han venido en mayor medida, o porque se tienen otro tipo de estrategias que han permitido que ya no se desborde tanto la violencia, pero no hemos bajado los números de 97% de Fresnillo, y 94% de Guadalupe; la percepción de inseguridad sigue siendo latente y está aquí con nosotros”, señaló.

Reiteró que lo anterior -lamentablemente deriva en falta de empleo, una baja ocupación hotelera y en consecuencia una derrama económica poco favorable para la entidad, aunado al aumento de la migración debido a la falta de empleos formales.

Dijo que, en vísperas de la jornada electoral, la ciudadanía debe analizar y evaluar el actuar de los gobiernos para generar organización a efecto de crear dinámicas distintas con base en los resultados de las autoridades estatales tomando en cuenta que la administración estatal se encuentra casi a la mitad de su trayecto.

“Son tres años más a la deriva, tres años más en donde ni siquiera se nos ha podido plantear cual es una estrategia puntual para los problemas específicos que tenemos, me parece muy preocupante lo que estamos viviendo en el estado en todos los ámbitos, me gustaría ver luz al final del túnel”, agregó.

Para finalizar, llamó a las autoridades estatales a reconocer que han hecho mal las cosas, además de que ha habido falta de capacidad y talento, por lo que, es importante que permitan que se sumen otros esfuerzos para generar cambios reales en las diferentes problemáticas del estado; “que realmente nos metamos en un proceso de diálogo profundo involucrando a todos los actores políticos posibles”.