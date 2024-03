Mi Jardín de Flores

Sigue los Asesinatos y Desapariciones

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘La veda electoral está siendo utilizada para omitir el apoyo a los productores pese a que habían adquirido el compromiso de no detener la entrega de apoyos a pesar del presente proceso electoral. Estamos conscientes de que el actual gobierno se dedica a reprimir manifestaciones, sin embargo, estamos dispuestos a emprender una movilización de protesta, a través de bloqueos carreteros, de dependencias entre otras acciones’: Fernando Galván Martínez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 22 de marzo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad.

¿Festival Cultural, o Festival de la Muerte?

MAÑANA sábado (hoy) comienza el Festival Cultural Zacatecas 2024; la capital del estado, principalmente, estará de fi esta hasta el 6 de abril, con el lema “2024 Año de la Paz en Zacatecas”.

-¡AY, MADRE Teresa, los ‘genios’ de la propaganda ni la burlan perdonan!, ¿cuál ‘año de la paz’, si el propio Congreso del Estado les echó abajo el falso epíteto, no sólo por tanto asesinato, sino también por la cobarde golpiza que gorilas disfrazados de policías antimotines les propinaron a mujeres manifestantes y periodistas, que cubrían el evento de la Marcha del 8 M, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer-.

-LOS diputados deberían de actuar por la violación que está haciendo el Gobierno del Estado, a la cancelación de tan rimbombante título, que no tiene nada de realidad, que no sea la paz de los sepulcros.

“SIN embargo, hoy viernes, Le Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo, sale a vaticinar que el Festival de la Muerte, perdón, Cultural, será un éxito, porque la semana pasada los hoteles del Centro Histórico de la capital del estado, tuvieron 60% de ocupación, porcentaje que no concuerda con la realidad, pero Le Roy miente, como miente Xóchitl Gálvez al afi rmar que va a ganar la Presidencia de México”.

-¡SANTO Dios!, pero si esa mujer está en constante pecado, porque tiene la mentira a fl or de sus labios, ¿por qué don Le Roy la toma como ejemplo?-.

-PUES PARA defender la chuleta; el Le Roy ha ocupado todos los cargos públicos, con la excepción del de Reina de la Feria de Zacatecas, y de Gobernador del Estado; yo coincido con el Arturo Nahle, el Festival Cultural está en decadencia y el turismo está reacio en regresar, no sólo por la Inseguridad sino por los eventos tan mediocres, que el David ha ordenado-.

-CON respecto a la inseguridad que padecemos desde hace años y que a partir del gobierno de don Alejandro Tello se recrudeció, hoy el general don Arturo Medina Mayoral salió a decir en algunos medios de comunicación que la seguridad está siendo reforzada y que por lo tanto está garantizada, durante el Festival Cultural-.

-JAJAJA... si no se trata de reprimir a mujeres inermes, sino de enfrentar al narco y, para eso, las feministas han dicho que los policías son CU… (censurado), que el de don David es un NARCO-GOBIERNO, y no sólo lo gritaron a todo pulmón, sino que lo escribieron, incluso, en los muros de Palacio de Gobierno.

“PERO no sólo el ‘yéneral’ Medina prometió seguridad plena para turistas y visitantes al Festival Cultural, sino el propio secretario general de gobierno Rodrigo Reyes Mugüerza ‘Gustavito’, quien en su Facebook escribió que: ‘Se ha establecido un compromiso fi rme por parte del gobierno estatal para garantizar la tranquilidad y seguridad de todos los visitantes que recibiremos en próximos días para disfrutar del Festival Cultural en Zacatecas, esfuerzo que se complementa con las y los comerciantes y empresarios del estado, quienes en unidad brindarán el máximo apoyo a los turistas’.

-YO INSISTO -dice don Roberto- en que deben de limpiar la policía, el narco está infi ltrado y el general Medina lo sabe, por eso él no va a los operativos peligrosos, porque teme que lo vayan a matar como al general José Silvestre Urzúa, coordinador de la Guardia Nacional, ¿no hasta el Cártel del Noreste se solidarizó con David y hasta le ofreció apoyo para dar con los asesinos de sus familiares en Fresnillo?-.

-YO ME resisto a creer, y mi Padre Dios lo sabe, que una caterva de malos organizados, puedan más que miles de soldados del Ejército Mexicano, elementos de la Guardia Nacional, policías federales, estatales y municipales que están mejor adiestrados y armados que esos señores, por muy ‘inteligentes’ que sean, como los ha reconocido públicamente el señor gobernador, don David Monreal-.

-MMM... el David y la carabina de Ambrosio son igualitos, por eso siempre sale al quite su secretario general, ‘Gustavito’, pero este pinche muchachito salió peor que el de Fresnillo-.

-PUES LA capital estará de fi esta a partir de mañana (hoy) sábado hasta el próximo 6 de abril, ojalá y que don Le Roy haya dicho la verdad y que restaurantes y hoteles se atiborren de clientes y el Festival sea un gran éxito, la economía del estado ya merece repuntar-.

Urge la Semilla y el Apoyo a Frijoleros

-EL FERNANDO Galván Martínez, exdiputado local y líder frijolero, encabezó a grupo de productores y se manifestaron en la explanada de Palacio Legislativo pidiendo el apoyo de los diputados, para que exhorten a la Sagarpa y a la Seder a agilizar la entrega de apoyos para el campo, principalmente la semilla, para ir preparando su siembre, después de un año fatal por la sequía de 2023.

“POBRE GENTE, vean sus caras, en ella se denota no sólo la tristeza sino también frustración: votaron por don David, y les salió sello”.

-AUNQUE el problema es de la Federación, el David también es partícipe, pues él es el gobernador del estado y está obligado a coadyuvar-.

-SI NO resuelve los problemas locales, menos los federales, ¿a poco no vieron los gráfi cos que hoy viernes publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas: ‘Sólo 3.6 zacatecanos de cada 10, confían en el gobierno de David Monreal, porcentaje que lo ubica en el penúltimo lugar a nivel nacional, apenas a 1.5% por encima de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, según publicación de ENCIG, con información del INEGI-.

-NO, SI con don David no ganamos para vergüenzas, en todo aparecemos en los últimos lugares, bueno, no en todo: en inseguridad ocupamos los primeros lugares, perdón-.

-EL DAVID es un farsante, prometió, además de regresarnos la paz y la tranquilidad, atraer inversiones, más y mejores empleos, mejor educación, mejor salud entre otras cosas y nada de lo prometido ha cumplido, ¡ah, pero hay secretarios y el propio David que ganan más dinero que el propio Presidente de México, a pesar de que, por ley, nadie debe ganar más que mi ‘cabecita de algodón’.

Asesinatos y Desapariciones

“LOS ASESINATOS continúan imparables, ayer, en Pinos, a plena luz del día, a eso de las 11:00 de la mañana, un joven que iba caminando por la calle Valladolid, de la comunidad La Victoria, perteneciente al municipio de Pinos, fue asesinado a golpes por una turba de sujetos que tripulaba una camioneta; el hombre iba muy quitado de la pena, pero en cuanto los tripulantes de la camioneta lo vieron, todos se bajaron y sin darle tiempo de nada comenzaron a golpearlo hasta que se dieron cuenta de que ya lo habían matado; de inmediato se subieron a la camioneta y desaparecieron; obvio, no hay detenidos.

“LAS desapariciones no paran: todos los días se publican Cédulas de Búsquedas, hoy no es la excepción y nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social, informa de las desapariciones de: JAHIR DE JESÚS LUGO BRIONES de 17 años, desaparecido en Pinos, Zacatecas, el 19 de marzo de 2024 y, JESÚS EDUARDO RIMERO BERNAL de 38 años, desaparecido el 18 de marzo del presente año, en la capital del estado.

“ASÍ ESTÁ la criminalidad en Zacatecas: al menos una persona asesinada y dos hombres más desaparecidos”.

-’EN EL Año de la Paz’, ya ni la burla perdonan-.

-LEER para creer.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.