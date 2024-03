Mi Jardín de Flores

El Narco le dio su Bienvenida al Decadente Festival

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Zacatecas gasta el dinero que recibe de la federación, no lo invierte, hemos entrado a una dinámica que tiene que romperse, pero le falta valor a los políticos para romper con eso’: José Luis Medina Lizalde.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 23 de marzo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad.

Cada Quien su Festival

“LO QUE yo temía, sucedió: con dos asesinatos a balazos, el narco le dio la bienvenida al ‘Festival Cultural de la Paz en Zacatecas 2024’, y con esto el turismo seguirá alejándose, es una verdadera pena: los cadáveres, de las dos personas, con huellas de tortura, quedaron dentro de una camioneta Chevrolet”.

-TAMBIÉN ellos iniciaron su festival, pero de la Muerte -contesta doña Petra-, con todo y que el ‘yéneral’ Arturo Medina Mayoral presumió que iba a haber mucha vigilancia, sobre todo en las carreteras, y que los turistas tenían garantizada su seguridad, ojalá y así sea, porque de lo contrario este festival va a ser un fracaso, pero por lo pronto el narco le dio la bienvenida al Festival, con dos asesinatos.

“CÓMO se extrañan los festivales que hacía mi ‘chaparrita de oro’ Amalia García, esos festivales sí ponían en alto el nombre de Zacatecas, con artistas y cantantes de renombre internacional, por eso los hoteles y restaurantes estaban a reventar, al igual que las calles y callejones de la capital del estado: apenas se podía caminar-.

-PERO NO sólo la violencia y la inseguridad han terminado con el prestigio de los festivales, sino la falta de artistas y eventos de corte internacional que actuaban en el gobierno de doña Amalia; habrá algunos lectores que piensen que nuestras críticas a los festivales de los años recientes no son nada constructivas, pero ¿cómo no extrañar aquellos eventos con cantantes de la talla de un Plácido Domingo, Bob Dylan, Gloria Gaynor y muchos otros?

“EL NOMBRE de nuestro estado estaba en boca de todo mundo, hasta turistas de Europa hacían sus reservaciones con antelación para no perderse esos eventos extraordinarios.

-LO MALO es que en las últimas dos administraciones hemos tenido gobernadores huizacheros, que han acabado con los festivales, y no solamente lo decimos nosotros, sino personajes de renombre como el Arturo Nahle, exmagistrado y Presidente del Poder Judicial de Zacatecas, quien en un programa de radio con el Paco Elizondo, opinó largo y tendido sobre la decadencia del Festival Cultural:

‘ESTE SÁBADO (23 de marzo) dará inicio -dijo- la edición 38 del Festival Cultural de Zacatecas; el Festival será más largo que los anteriores, pero con una programación francamente modesta (chafa, diría yo).

‘COMO CADA año, los conciertos en la Plaza de Armas serán los eventos centrales del Festival, pero contrastan muchísimo con los memorables conciertos llevados a cabo en antaño; por ejemplo, este año no veremos a Plácido Domingo, José Carreras, Filippa Giordano, los Niños Cantores de Viena, Fernando de la Mora o Raúl Di Blasio, en cambio veremos a Kany García.

‘ESTE AÑO tampoco veremos a Bon Dylan, Michael Bolton, Air Supply, Peter Cetera, Christopher Cross, Kenny G, Richard Clayderman o Alan Parsons, pero sí a Caloncho.

‘ASIMISMO, este año no veremos a Vikki Carr, Dionne Warwick, Gloria Gaynor, Paloma San Basilio, Omara Portuondo o la inolvidable Mercedes Sosa, pero sí a Sara Curruchich.

‘NO VEREMOS a la orquesta Electric Light, Capital Cities o Los Doors, pero sí al Haragán y Cia.

‘ESTE AÑO tampoco veremos a Rubén Blades, Miguel Mateos, Óscar Chávez, Pablo Milanés, Juan Luis Guerra o Willie Colón, pero sí a Rodrigo y Gabriela.

‘TAMPOCO veremos a Joan Manuel Serrat, Alberto Cortés, Raphael, Roberto Carlos, El Puma, José Luis Perales, Mocedades, José Feliciano, Ricardo Arjona, Montaner, Franco De Vita, Diego Torres o Francisco Céspedes, pero sí a Silvestre y la Naranja.

‘LO MÁS presumible del programa es la oaxaqueña Lila Downs, quien ya ha estado muchas veces en Zacatecas.

‘NO FALTARÁ quien diga que sólo la música clásica, el teatro y la pintura son expresiones culturales dignas, que lo popular no es cultura, eso es falso, de acuerdo con la Declaración Universal Sobres la Diversidad Cultural de la UNESCO, la cultura abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.

‘PERO, ¿a qué se debe esta caída tan dramática del máximo Festival Cultural de Zacatecas que hasta hace poco su calidad competía con la del Cervantino de Guanajuato?

‘LAS RAZONES son eminentemente económicas, al Festival ya no se le invierte tanto porque no atrae turistas, es fundamentalmente para consumo interno.

‘ESTO ES parcialmente cierto, efectivamente los turistas vienen a Zacatecas a admirar nuestra hermosa ciudad, a conocer nuestros extraordinarios museos, a la Mina El Encanto, al Cerro de la Bufa y al teleférico, sí, pero también vienen porque tenemos una muy rica agenda cultural: el Festival Cultural de Semana Santa, el del Folclore Internacional en julio, la Morisma de Bracho en agosto, la Feria Nacional en septiembre y el Festival de Teatro de Calle, en noviembre.

‘SI SEGUIMOS dejando caer estos eventos, si los seguimos abaratando -advierte el Nahle-, vamos a seguir quitándole atractivos a Zacatecas; yo entiendo que la promoción económica y turística de un estado no es barata, es muy cara, pero vale la pena, y si ese gasto lo hacemos simultáneamente en cultura, pues todavía es mejor; más se gasta en elecciones y otras cosas.

‘CREO –termina el Nahle-, que si este Festival lo hacemos más corto, pero de mayor calidad, sí generará turismo, sí abonará a la cultura y hará más atractivo al estado en todos los aspectos’, ¿qué les parece la opinión del famoso abogado?”.

-MUY CERTERA, don Arturo es una persona muy analítica, yo creo que don David debería de escucharlo; aunque no solamente el tema es el dinero, no, sino la experiencia y la capacidad, para saber que es lo que la gente quiere, la contratación de artistas, la organización y promoción del Festival, porque no es posible que contraten gente que esté al margen de todo esto-.

-ESO SÍ, madre Teresa, como el Le Roy ha dicho que su trabajo de secretario de Turismo no le gusta, que su fuerte es la política, ¿por qué sostenerlo ahí si no le entiende a su encomienda? Lo mismo digo del David, ¿si no le gusta gobernar, para qué le entró de candidato?

-BUENO, eso sí todos lo sabemos: el artífi ce fue Ricardo, recuerden cuando le puso una súper regañada en el 2010, porque David nomás se la vivía en el rancho y de la campaña electoral no quería saber nada, por eso Ricardo le dio un buen jalón de orejas; si hoy David es gobernador, es por Ricardo, David es el clásico ranchero borracho, valemadrista y enamorado-.

-POR ESO, mejor debería pedir licencia e irse a su rancho; le está haciendo muchísimo daño a Zacatecas-.

-¡DIOS DE mi vida, ya es muy tarde.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.