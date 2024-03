Recomienda el Cozcyt Utilizar Aparatos Seguros Para Visualizar Eclipse de Abril

Riesgoso, no Usarlos, Podrían Quedar Ciegos: Gamboa

Por Nallely de León Montellano

Hamurabi Gamboa Rosales, director general del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología en Innovación (Cozcyt), informó que hasta el momento se han capacitado a cerca de 800 docentes en todo el estado con la finalidad de observar el eclipse solar el próximo 8 de abril, el cual en el territorio zacatecano tendrá una visibilidad del 90 al 95%.

Por lo anterior, recomendó a la ciudadanía utilizar artículos adecuados para observar el fenómeno astrológico, dado que, en caso de que se observe sin protección podrían sufrir quemaduras en la retina y ceguera.

“El problema es que la retina no tiene sensores de dolor, entonces es muy peligroso porque aunque lo visualicemos de forma directa, la retina misma no manda ninguna señal de alerta de que se está quemando la misma retina, entonces es importante comprar lentes para visibilizar este fenómeno astrológico de forma segura y por una observación no máxima de 10 segundos, también eso hay qué recalcarlo”, agregó.

Para ello, dijo, están preparando a las y los docentes con la finalidad de que le proporcionen herramientas necesarias para que puedan observar el eclipse de manera segura, indirecta o indirectamente.

Por último, Gamboa Rosales celebró que “en Zacatecas y en México tenemos una af ición cul tural de astronomía que ha trascendido a través de nuestra idiosincrasia y nuestra cultura, y es importante no dejar pasar este fenómeno astrológico”, finalizó