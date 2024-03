Mi Jardín de Flores

‘El Festival de la Muerte de la Muerte’ y sus dos Primeras Víctimas

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘El tema no es molestarse con los resultados del INEGI, esto haciendo alusión a la manifestación que hizo Saúl Monreal Ávila respecto a los resultados publicados donde Fresnillo fi guraba como el municipio más violento del estado. El tema es actuar y resolver los problemas, que para eso están’: Carlos Peña Badillo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 24 de marzo de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad.

Los Dos Festivales: el Cultural, y el de la Muerte

¡QUE FOTO tan oportuna!, a un costado de uno de los autores intelectuales de la tremenda y cobarde golpiza contra manifestantes y mujeres periodistas que cubrían el evento del 8M, en Plaza Armas a las puertas de Palacio de Gobierno: el general don Arturo Medina Mayoral, vean su rostro tan duro.

-LÁSTIMA, me caía muy bien el ‘yéneral’, se me hacía una persona bien intencionada, profesional, dura, por su formación castrense, pero de buen corazón, sin embargo me decepcionó bien gacho, en este desgobierno de ningún funcionario se puede confi ar-.

-ESA FOTO, madre Teresa, doña Petra, es de concurso: ESTADO TERRORISTA, es la frase formada por varias mujeres formada con pancartas negras y letras blancas estilizadas, a un costado de ve un grupo de gente del que sobresale el general Arturo Medina Mayoral, con un uniforme de policía con varias corcholatas de latón, en el evento de la inauguración ofi cial del Festival Cultural Zacatecas 2024, en el que no estuvo el gobernador David Monreal Ávila.

“ME IMAGINO -continúa don Robertoque le dijeron lo que a Juan Charrasqueado: ‘Cuídate David que por a’i te andan buscando, son varias mujeres, no te la vayan a rayar’; y prefi rió no ir, aunque sí acudió su esposa Sara, custodiada por el secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, que se nota preocupado en la foto que hoy publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas”.

-Y CÓMO estuvo la inauguración del Festival…

-MMM… desangelado, tirándole a pinchurrienta, con eventos nada dignos para una ciudad tan hermosa como Zacatecas; no sé, pero como que presiento que hay desviación de recursos, que les pagan cierta cantidad de dinero y reportan más de lo pagado, como dicen que lo hacía el Benjamín Medrano, en el Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) que por eso contratan a artistas y eventos que no van de acuerdo con la importancia del Festival; lo sobresaliente del día fue la manifestación pacífi ca de esas 10 mujeres valientes que, frente al general, le exigieron su renuncia, al igual que al secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza ‘Gustavito’, otro de los ausentes-.

-PARA ESO me gustaban… ¡cobardes, les tuvieron miedo a 10 inermes mujeres, a sus pancartas y a los periodicazos!-.

El Otro Festival, el de la Muerte

-PUES EN la cuna de los hermanos Monreal Ávila, Fresnillo, fue la inauguración del ‘Festival de la Muerte’, y estuvo cañón: asesinaron a balazos a un niño y a un jovencito menor de edad.

“RESULTA que el niño de 14 años y el jovencito de 16, se encontraban en la calle Bugambilias, colonia Buenos Aires, en el Mineral, cuando criminales armados aparecieron sorpresivamente y les dispararon a corta distancia.

“SEGÚN mis informantes, el reloj marcaba las 8:30 de la noche cuando dieron oficialmente inaugurado ‘El Festival de la Muerte 2024 Zacatecas’, pues los dos menores de edad, acribillados, murieron formando sendos charcos de sangre sobre el frío pavimento.

“ALARMADOS por los balazos, testigos oculares corrieron en varias direcciones para ponerse a salva de alguna bala perdida, mientras vecinos del lugar llamaron de inmediato al Sistema de Emergencia 911, para reportar los hechos y solicitar, de urgencia, una ambulancia ‘porque dos niños tirados en el pavimento se estaban desangrando’.

“A LOS pocos minutos llegaron elementos de la policía municipal y de la Guardia Nacional para acordonar el área del doble crimen, en apoyo a la policía de investigación.

“POCO después llegaron paramédicos quienes de inmediato se bajaron del vehículo y, al auscultar a los dos niños, vieron que ambos ya habían fallecido desangrados.

“LUEGO hicieron su arribo elementos de Servicios Periciales quienes comenzaron a reunir indicios, y con ellos abrieron la carpeta de investigación en contra de quienes resulten responsables”.

-¿CUÁNTOS DETENIDOS hubo?-.

-ES BURLA o qué…

-¡UY, QUE genio!, es pregunta-.

-¿PUES CUÁNDO ha sabido que a los sicarios se les detenga, si en todo Zacatecas reina la impunidad para ellos?

-ESO ES cierto, pero pudo darse el caso, ¿no?-.

-PUES NO, porque siguen invictos esos hijos de su chin… (censurado) madre, porque las fuerzas del orden, no atrapan infraganti a ningún sicario, pues es sabido por todo Zacatecas que esos móndrigos tienen licencia para matar; en fi n, la inauguración de ‘El Festival de la Muerte 2024 Zacatecas’, inició con el abominable asesinato a balazos de dos niños: uno de 14 años, el otro de 16.

Las Desapariciones, Siguen

“EN CUANTO a desapariciones, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su labor social, publica la Cédula de Búsqueda de CINTIA LILIANA RIOS ARELLANO de 36 años, privada ilegalmente de la libertad en Fresnillo, Zacatecas, el 22 de marzo del presente año.

“SE DICE que hombres armados la secuestraron de manera violenta y desde el pasado viernes no se sabe nada de ella, su familia está mucho muy angustiada”.

-POBRE gente, la verdad, qué angustia, a mi me pasa algo así con un familiar y me muero; no se vale que haya tanta impunidad e ineptitud, ¿podrá el ‘yéneral’ Medina Mayoral, dormir tranquilo, siendo él el responsable de nuestra seguridad?-.

-CLARO QUE sí, quienes no podrán dormir son los familiares de Cintia Liliana-.

-HAY QUE hacer una cadena de oración para que pronto regrese sana y salva a su hogar-.

-YO LE entro, don Roberto no podrá decir lo mismo, es ateo-.

El Gobierno de David Monreal, en Caída Libre

-¿VIERON la ficha informativa del Instituto de Información Estadística y Geográfi ca de Jalisco (IIEG), con información del INEGI, que pone al gobierno de David Monreal, en el penúltimo lugar en la ‘distribución porcentual de la producción de la industria de la construcción por entidad federativa, enero 2024’?-.

-SÍ, MADRE Teresa, pa’vergüenzas no gana una, este ‘desgobierno’ siempre ocupando si no el último, el penúltimo lugar; el David le está haciendo mucho daño a Zacatecas, debería de considerar su licencia y dejar la gubernatura para que alguien, que sí tenga experiencia y que quiera a su estado, busque el bienestar de la gente y no sólo su enriquecimiento personal, no es posible que siga esta situación: penúltima lugar, apenas 0.3%, arriba de Tlaxcala, uno de los estados más chicos del país, que es casi 20 veces más chico que Zacatecas, o mejor dicho: Zacatecas, territorialmente, hablando, es 20 veces más grande que Tlaxcala, entonces sí que es una vergüenza que casi estemos a la par de ese pequeño estado en la Industria de la Construcción-.

-QUÉ de cosas, Señor.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.