Mi Jardín de Flores

Kany se Echó el Público a la Bolsa

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Y sepan que yo estoy con ustedes siempre, y si hay que estar fuera de nuestros trabajos por pedir que realmente nos traten con igualdad, con respeto, créanme que yo también me bajo del escenario y estoy fuera de servicio las veces que sean’: Keny García de Jesús.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 25 de marzo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad.

PARA ser sincera, yo no conocía a la señorita Kany García, la cantante puertorriqueña que abrió el Festival Cultural la noche del sábado, como hoy lunes lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, echándose el público a la bolsa no sólo por su actuación artística sino por el apoyo irrestricto que manifestó desde el escenario de Plaza de Armas a las feministas de la Marcha 8M, y a las periodistas que cubrían el evento del Día Internacional de la Mujer, que fueron cobardemente golpeadas, arrastradas, semidesnudadas, amenazadas, insultadas y encarceladas por una horda de policías, que cumplieron con esa criminal y abominable orden de sus superiores, que tienen en problemas no sólo al joven Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, al general don Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública del Estado, sino al propio gobernador de Zacatecas, don David Monreal Ávila.

-YO TAMPOCO conocía a la Kany, madre Teresa, pero fue un acto valiente y de mucha solidaridad, lo que demuestra que la golpiza del 8M dio vuelta al mundo, de acuerdo con la nota de la compañera periodista, Irma Mejía, que hoy publica nuestro Diario, la cantante puertorriqueño dijo desde el escenario:

‘MUJERES DE Zacatecas, y cada uno de los grupos feministas, (quiero) que sepan que cuentan conmigo siempre; y el 8M que viene, si hay que pasarlo en Zacatecas, aquí la pasamos, el 8M 2025 aquí lo pasamos’.

-YO TAMPOCO la conocía, la verdad -tercia don Roberto-, pero ahora todo Chalchihuites comienza a hablar maravilla de ella; me metí a Internet y, además de valiente, es una buena y muy guapa por cierto:

‘QUE ESTE espacio y esta plaza -manifestó a la muchedumbre- se conviertan en un lugar en donde la cultura y los homenajes siempre residan, donde realmente nosotras las mujeres siempre nos sintamos seguras… ustedes saben por qué lo digo’.

“Y CONTINUÓ:

‘Y SEPAN que yo estoy con ustedes siempre, y si hay que estar fuera de nuestros trabajos por pedir que realmente nos traten con igualdad, con respeto, créanme que yo también me bajo del escenario y estoy fuera de servicio las veces que sean’.

“YA ME imagino cómo se puso este ‘gobiernícola’ que, si ha sabido lo que iba a decir la artista puertorriqueña, capaz que suspende su actuación, argumentado cualquier cosa; creo que David debe estar arrepentidísimo, de haber dado la orden de reprimir a las mujeres manifestantes y periodistas”.

-NAAA... al David le vale madre, ese tiene concha de tortuga, todo se le resbala, además de que hay el antecedente de que su hermano el ‘Monris’, también siendo gobernador reprimió gacho a los estudiantes sanmarqueños: ‘Dios los hace y ellos se juntan’, dice el dicho y sí, son igual de culitos y chapulines, cambian de partido político como de calzones.

“PERO lo que hizo la Kany García, no opaca lo que llevó a cabo la Alessandra Rojo de la Vega, fundadora del colectivo Somos Todas, quien entregó una carta escrita por colectivos feministas dirigida a la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, la Sims Bahousante en Nueva York, ‘para que las actuaciones ilegales, relacionadas con las agresiones física y gas lacrimógeno para detener arbitrariamente a mujeres manifestantes y periodistas, el viernes 8 de marzo no queden impunes.

“SE VIENE grueso el asunto -continúa doña Petra-, pues la Alessandra Rojas manifestó que ‘hemos organizado para poner un alto a la complicidad criminal, por lo que hicimos una carta rogatoria ante instancias internacionales pidiendo su intervención con veeduría para comunicar lo que en México nos están haciendo a las mujeres’.

“ADEMÁS, abundó, que en Zacatecas entregarán una petición de ‘revocación de mandato’ ante la autoridad correspondiente contra el David Monreal, por la agresión y encarcelamiento contra las mujeres inermes’, entonces seguirá estando cañón; yo que el David sí le daba puerta al ‘yéneral’ Medina Mayoral y al Rodrigo Reyes ‘Gustavito’, como lo están exigiendo las feministas, antes de que la ONU Mujeres le mueva el piso al David”.

-¡VÁLGAME DIOS!, no me gustaría estar en los zapatos de don David, pobre, tal vez ya se imaginaba los problemas que se le venían encima, por eso no quería ser gobernador; recuerden que batalló mucho para poder formar su gabinete-.

-LO MEJOR que podría hacer es irse a su rancho a rascarse los tanates-.

Falta de Confianza de la Ciudadanía

-DICE MI ‘cabecita de algodón’ que el pueblo es sabio y tiene mucha razón, por eso mismo en ‘la falta de confi anza’ tiene al David en el penúltimo lugar, como recién publicó nuestro Diario Página 24 Zacatecas, apenas por encimita del Cuauhtémoc Blanco que está en último lugar-.

-MORELOS está peor que nosotros también en asesinatos, recuerden que cerró el año 2023, con 1,483 asesinatos, por lo que ocupó el octavo lugar, mientras que en Zacatecas sucedieron 977 homicidios dolosos, cifra que nos colocó en el lugar número 11, por encima de Oaxaca que tuvo 971, que ocupó el lugar 12 y muy lejos del último lugar de Baja California Sur, catalogado como el estado más seguro, con 27 asesinatos, gobernado por Víctor Manuel Castro Cosío, de Morena-.

-VAMOS a ver cómo cierra este año 2024, aunque todavía falta mucho tiempo-.

Las Desapariciones

-EN EL segundo día del ‘Festival de la Muerte’ no hubo asesinatos, según gobierno del estado, aunque mañana lo podremos saber sí o no, cuando reciba el informe de Gobierno de México, pero en cuanto a desapariciones forzadas, hoy publicamos la Cédula de Búsqueda de HORACIO RENÉ DÁVILA RUIZ de 48 años, desaparecido el 18 de marzo de 2024 en Zacatecas, capital del estado.

La Diferencia

-CARAY, entre Zacatecas y Aguascalientes es mucha la diferencia entre los gobiernos: en el vecino estado el gobierno de la panista María Teresa Jiménez Esquivel está en los primeros lugares en todos los rubros, mientras que el del morenista David es de los peores en todo, a pesar de que sus capitales apenas los separan 120 kilómetros.

¿RECUERDAN que al empresario colimense, Óscar Octavio Aguilar Vega, radicado en Fresnillo lo mataron en el restaurante Las Costillas de Sancho, en Aguascalientes?, pues hoy nos enteramos que detuvieron a otro de los cómplices, un tal Saúl Enrique, al que aprehendieron en el fraccionamiento Villa Andalucía, en Tonalá, Jalisco, por lo que ya son cuatro los implicados en el mencionado asesinato del empresario.

ASÍ ES que no han de tardar mucho tiempo en detener al autor u autores intelectuales de Óscar Octavio, mientras que aquí en Zacatecas todavía no detienen ni a los asesinos de los familiares de los hermanos Monreal; vamos, ni siquiera a los que raptaron a Pedro Ávila Rodriguez, primo de los hermanos de marras. Es mucha la diferencia entre un gobierno y otro, ¿verdad? Y eso que la gobernadora es muy joven, pero tiene un doctorado, lo que quiere decir que está mejor preparada que David, y no tiene sus broncas, además está muy guapa la mujer-.

-PUES DEJE usted lo guapa, lo inteligente, estudiada y capaz que es esa señora a pesar de su juventud, por eso está como la segunda gobernadora mejor califi cada del país, mientras que don David es penúltimo, ¡Dios mío, qué vergüenza!-.

-ES COMO dice la Lidia Vázquez Luján, dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), el David no tiene la confi anza de los zacatecanos porque ni él ni su gabinete hacen bien su trabajo, ahora súmenle ustedes que el gobernador es muy ojete y represivo, con eso está dicho todo, ya lo dijo el diputado Laviada Cirerol, el David es el peor gobernador que ha tenido Zacatecas en toda la historia-.

-YO CREO que David y Alex se dan un quien vive, Alex también fue muy culito, acuérdense de aquel ‘¡yo no la maté!, pues no, no la mató, pero él era el gobernador cuando violaron, asesinaron a la niña de preparatoria de la UAZ y la lanzaron a un arroyo de aguas negras, lo que provocó una de las manifestaciones más grandes y aireadas que haya tenido Zacatecas-.

-TIENE RAZÓN, ahí se dan un quien vive ese par de ojetes-.

