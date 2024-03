Mi Jardín de Flores

El Pueblo le Perdió la Confianza a David

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Finalmente reiteró que la inseguridad y la economía son los principales problemas que enfrenta Zacatecas y que estos afectan de manera directa e indirecta a diversos sectores, incluido el comercio y a los empresarios, quienes se enfrentan a tiempos inciertos y difíciles’: Cuauhtémoc Calderón Galván.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 26 de marzo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, además de la corrupción y la impunidad.

La Ciudadanía Exige Justicia Contra los Golpeadores Materiales e Intelectuales de la Golpiza a Mujeres Feministas y Periodistas

PARA DON Luis Medina Lizalde, exdiputado federal y local, es muy satisfactorio la que ciudadanía no quite el dedo del renglón en el caso de las mujeres manifestantes y periodistas golpeadas, semidesnudadas, arrastradas, amenazadas, insultadas y encarceladas por el simple hecho de manifestarse en el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, y exige justicia y castigo contra los responsables:

‘ES OBLIGACIÓN moral de toda la ciudadanía no permitir que un hecho de esa naturaleza quede impune, yo reclamo investigación, deslinde de responsabilidades y que se aplique la Ley’, declaró don Luis Medina.

“Y CON respecto a que a don David Monreal, el pueblo no le tiene confi anza y ocupa el lugar 31 de los 32 estados del país, dijo en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que ‘si el pueblo no le tiene confi anza es por su fi losofía es dejar de hacer y dejar pasar’, ¿qué les parece?”.

-MUY CERTEROS los comentarios del ‘Oso’ Medina, madre Teresa, nomás hay que recordar que dejó que el Julio César Chávez Padilla y su esposa la María de Jesús Solís Gamboa, quienes asesinaron al joven abogado Raúl Calderón Samaniego, dejó que huyeran de Zacatecas para que no les cumplimentaran la orden de aprehensión girada por el juez penal en turno, pues son muy amigos.

“LO MISMO hizo con el Narizón exgoberladrón, el Alejandro Tello Cristerna, a quien el propio David acusó públicamente de haber robado al erario, dos mil 900 millones de pesos, sólo en su último año de ‘desgobierno’.

“TAMBIÉN no ha querido encarcelar a su gran amigo, Benjamín Medrano Quezada, acusado de haberle robado al Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) 60 millones 100 mil pesos.

“TAMPOCO le hizo nada a su cuatacho del alma, el Jeu Ramón Márquez Cereso, coordinador estatal de Protección Civil, acusado por varios empresarios y comerciantes de haberlos estafado con varios miles de pesos a cada uno de ellos, y hasta le dieron chance de protestar como diputado federal, cuando Marco Antonio Flores Sánchez, de quien es suplente, solicitó licencia para cumplir sus compromisos como cantante de la Banda Jerez, en Estados Unidos, ¡qué asco de ‘justicia’!.

“TAMPOCO ha permitido que se haga justicias a los familiares del estudiante de prepa, de la UAZ, Jorge Iván Ávila Correa, a quien un hijo de David Monreal y su padilla de juniors desadaptados golpearon salvajemente con pies y puños, ocasionándole graves lesiones que meses después le costaron la vida.

“TODO esto en tan sólo dos años seis meses 14 días de haber llegado a palacio de gobierno, entonces no es difícil de entender por qué ocupa el segundo lugar como el gobernador menos confi able a nivel nacional”.

-ÍRELA, le sabe muchos pecados al desgobernador-.

-ESO TODO mundo lo sabe, además de todos los millones de pesos que se robó en Fresnillo cuando fue alcalde; y no olvidemos las acusaciones de corrupción que le hizo el José Narro Céspedes, senador de la República, cuando fue coordinador general de Ganadería de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México-.

-¡SANTO Dios!, pues ahí está la explicación del por qué el pueblo de Zacatecas, no le tiene nadita de confi anza a don David Monreal, el señor presidente, don Andrés Manuel López Obrador, tiene mucha razón, el pueblo de México es sabio y está muy bien informado-.

-Y A DOÑA Petra que no se le va una, es la persona más bien informada de todo Chalchihuites, aquí en el mercado todos le traen información con pelos y señales-.

-MODESTIA aparte, además de que leo Página 24 Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes completitos, entonces sí que estoy muy bien informada-.

Cuauhtémoc Calderón Contra David Monreal

CON EL David, sucedieron varios fenómenos, uno de ellos fue que, a sus amigos, los convirtió en su enemigos, esto, en cuanto llegó a la Casa de los Perros; como muestra ahí están el Benjamín Medrano, el Enrique Laviada Cirerol y el Cuauhtémoc Calderón Galván, por sólo mencionar a unos cuantos.

“POR CIERTO que hoy martes el Cuauhtémoc, en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, declaró que si los zacatecanos no confi amos es el David, es porque simple y sencillamente no sabe gobernar y su gabinete es un desastre, sobre todo en seguridad y en economía, además de en salud, educación, campo y otros rubros.

-PUES COMO dice el señor secretario de Finanzas, don Ricardo Olivares Sánchez, si Zacatecas tiene un reprobable Producto Interno Bruto (PIB), las participaciones federales no son nada buenas, pues para no ‘variar’, ocupamos el penúltimo lugar en participaciones federales del ramo 28-.

-¡QUÉ GOBIERNO tan desastroso!, ¿cuándo nos imaginamos que el David, iba a regarla tan gacho? En todo ocupamos los últimos lugares, excepto en seguridad que, como comentamos ayer, el año pasado ocupamos el onceavo lugar a nivel nacional, con 977 asesinatos, según el informe anual del Gobierno de Mexico, con un promedio diario de 2.7 asesinatos; a ver si este año baja la tasa.

“AHORA el Cuauhtémoc también tiene razón en cuanto a economía, no hay empleos, los que tenemos están mal pagados, el turismo anda mal, son más los negocios que cierran que los que abren; me dicen que en estas vacaciones de Semana Santa ya comenzó a haber más gente, pero mucha es de mirasol, no compran ni una paleta, asegura la Lourdes Velazco, líder de los comerciantes del Centro Histórico”.

-¿CUÁNDO NOS imaginamos que con don David nos iba a ir peor que con don Alejandro?-.

-¡NUNCA!, todo mundo ya está diciendo que estábamos mejor cuando ‘estábamos peor’-.

-NO EXAGERE, don Roberto-.

-NO EXAGERO, es lo que la gente dice, madre Teresa-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.