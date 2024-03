Mi Jardín de Flores

Se Roban el Dinero en vez de Invertirlo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Somos los únicos que podemos garantizar la pensión universal a los adultos mayores, nadie más, y la vamos a consolidar. Vamos a garantizar la pensión universal a los adultos mayores y que el aumento cada año esté por arriba de la infl ación, para que no caiga la pensión’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 27 de marzo de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

LA SEÑORITA diputada Karla Dejanira Valdez Espinoza, en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, habló claro, muy claro: ‘Los zacatecanos seguimos saliendo a la calle con miedo’, dijo y abundó:

‘ESTAMOS preocupados, estremecidos’.

TAMBIÉN recordó los hechos violentos en Sombrerete, de donde es originaria y se refi rió a los dos empresarios de ese municipio ‘que fueron privados de su libertad’, por lo que reiteró que ‘nosotros hoy estamos preocupados, estremecidos y nunca vamos a dejar de sentir miedo, lo que está sucediendo nos pone a los ciudadanos en la terrible indefensión’; no obstante, la legisladora reconoció que desde el arribo a Zacatecas del señor general ‘Mayoral ha habido algunos avances en materia de seguridad pública, sin embargo, la gente seguimos sintiendo mucho miedo’.

TAMBIÉN se refi rió a la actuación de don Oswaldo Pineda Barrios, titular de la Secretaría de Salud, cuyo trabajo ha sido ‘reprobado y reprochado’, por la entrevistada, ¿qué les parece?

-QUE ES cierto lo que dice la Karla Dejanira Valdez -contesta doña Petra-, seguimos viviendo con miedo, nomás recuerdo lo que nos sucedió con aquellos encapuchados en la carretera ya para llegar a Fresnillo y se me pone la piel chinito: gracias a Diosito no nos pasó nada, pero sí seguimos con miedo, a ver cuando recuperamos nuestra tranquilidad, nuestras calles, caminos y carreteras; nosotros podemos platicarles a nuestros hijos y nietos lo seguro que era Zacatecas las 24 horas del día, pero ellos, desgraciadamente, no pueden ni podrán platicar lo mismo.

“NOSOTROS LOS fines de semana andábamos de fi esta e fi esta y las calles de Zacatecas estaban desiertas pero seguras, ¿lo recuerda, don Roberto?”.

-POR SUPUESTO, la de estudiante ha sido la época mas bonita de mi vida, la disfruté mucho; ¿cuándo nos imaginamos lo que vendría después?-.

Siguen las Desapariciones Forzadas

“SI BIEN este gobiernito no reportó hoy asesinato alguno, pudo haber sido para no alarmar al turismo del Festival Cultural, pero lo que si no puede meter en el clóset son las privaciones ilegales de la libertad y las desapariciones forzadas; hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica las Cédulas de Búsqueda de: AMÉRICA VALERIA GONZÁLEZ ALVARADO de 15 años, privada ilegalmente de su libertad el 22 de marzo del presente año, en Fresnillo, Zacatecas.

GUADALUPE DE JESÚS GONZÁLEZ ALVARADO de 23 años, privado ilegalmente de su libertad el 22 de marzo de 2024, en Fresnillo, Zacatecas: CONI ADRIANA ALVARADO URIBE de 42 años, privada ilegalmente de su libertad en Fresnillo, Zacatecas, el 22 de marzo del presente año y, ÓSCAR IVAN AMBRIZ ORTEGA de 25 años, desaparecido forzadamente, el 19 de marzo de 2024, en Fresnillo, Zacatecas.

“TODOS en Fresnillo y todavía los hermanos Monreal Ávila, sobretodo Saúl, alcalde del Mineral con licencia, que ahora quiere ser senador de la República y anda en campaña electoral. se atreven a declarar que Fresnillo es un municipio seguro, que no mamen, los reto a que vivan en Fresnillo y recorran el municipio sin guaruras a ver que les pasa, mínimo, les sacan un pedito”.

Es una Quejadera

-MIENTRAS que don Le Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo echa las campanas al vuelo diciendo que hoteles y restaurantes del Centro Histórico están con mucha clientela, la mayoría de las tiendas y comerciantes lo desmienten, pues ‘las ventas están por debajo de lo esperado’-.

-NO ES fácil ser comerciante, madre Teresa, sobre todo cuando vendemos perecederos; veo a los comerciantes callejeros que venden pescados y mariscos: si no hay venta, con toda seguridad se les echan a perder los productos y van a la quiebra.

“YO NO sé por que. el Le Roy le gusta quedar en ridícula, basta ver la quejadera de gente que si bien dice que el turismo ha aumentado, son muchos los mochileros que nomás vienen de mirasol, porque su economía no les permite disfrutar de un buen hotel o de un buen restaurante; me imagino que. como dice la Guadalupe Pérez Vázquez, esposa del Saúl Monreal, el hoy alcalde de Fresnillo con licencia, en su época de estudiante lo único que comía era una bolsita de cacahuates con un refresco, así es como mucha gente llega a Zacatecas al Festival, porque los que tienen el billete mejor se esperan unos días para asistir a la Feria Nacional de San Marcos, allá sí vale la pena, hay muchísima diversión y de buen nivel, espectáculos de calidad, corridas de toros con matadores españoles y los mejores de México, su enorme casino, palenque y casi 100 hectáreas de comercios y puestos de diferentes artículos, restaurantes, exposición industrial y ganadera, con una seguridad extraordinaria, ahí sí los hoteles y restaurantes están a reventar y es un gentío que apenas se puede caminar.

“PERO ALLÁ el Patronato de la Feria invierte en publicidad un dineral en todo México y en muchas partes del mundo, no roban como aquí en Zacatecas lo hizo el Benjamín: en una sola Feria se embolsó 60 millones de pesos, según denunció la Humbelina Elizabeth López Loera, secretaria de la Función Pública, ¿se imaginan si esa millonada se hubiera invertido en publicidad?”.

-OTRO GALLO cantaría, el problema es que aquí en Zacatecas es un robadero y una impunidad que Dios guarde la hora, somos un pueblo pobre con gobernantes ricos, muy ricos, basta ver a los hermanos Monreal Ávila para darnos cuenta de ello-.

-ES CORRECTO, sólo a David Monreal se le han detectado, al menos, casi mil hectáreas de predios de diferentes medidas; y no hay que olvidar los pachangones que David y Saúl Monreal le hicieron a sus respectivas hijas con motivo de sus 15 años: los fi estotonones costaron millones de pesos, ¿de dónde los cogieron si cuando estudiantes mataban el hambre con una bolsita de cacahuates, y un refresco, pero nomás entraron a la política y de un día para otro llegaban a sus casas con carretadas de dinero?-.

-QUÉ DE cosas.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-