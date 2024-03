“Urge Juicio Político o Revocación de Mandato Contra David Monreal”

Es Represor y no Sabe Gobernar: Misael Lozano

Por Nallely de León Montellano

Misael Lozano, analista político zacatecano, dijo en entrevista con Página 24 Zacatecas que existen muchas razones para ejercer un juicio político en contra del gobernador David Monreal Ávila, ya que aseguró que gran parte de los acontecimientos que han quedado impunes en el estado, son responsabilidad de Monreal Ávila.

“Hay muchas razones; lo que sucedió al inicio de su gobierno cuando dejó a muchos maestros sin sus pagos, eso es motivo para un juicio político o revocación de mandato, a parte su papel como gobernador es pésimo, no funciona realmente nada el gobierno”, señaló.

Aunado a los anteriores los hechos de brutal represión en contra de mujeres manifestantes y periodistas el 8M, lo cual, dijo, “no hubiera sucedido sin la orden del gobernador, y si no lo ordenó, él supo lo que estaba pasando aquel 8 de marzo; es urgente y necesario que se someta al gobernador a juicio político, o revocación de mandato”.

Dijo que la actitud del gobernador en cuanto a la atención ciudadana y de la problemática social de la entidad en general, es indolente y apática, debido a que su desinterés por atender los problemas de Zacatecas es muy evidente, dado que, además, en los últimos días no se ha presentado a ningún evento oficial en Zacatecas.

“Ellos dicen que no, pero ya tiene tiempo que el INEGI dice que su estrategia de seguridad está mal, ahí están los resultados, son datos oficiales, y él como gobernador es el peor del país; no tiene salida, diga lo que diga es un mal gobernador, ahí están las cifras, ya tuvo tres años para ser un buen gobernador y no lo hizo y ya no da para más”, concluyó.