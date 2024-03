Siete de Cada 10, Repudian a David Monreal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Ellos dicen que no, pero ya tiene tiempo que el INEGI dice que su estrategia de seguridad está mal, ahí están los resultados, son datos ofi ciales, y él como gobernador es el peor del país; no tiene salida, diga lo que diga es un mal gobernador, ahí están las cifras, ya tuvo tres años para ser un buen gobernador y no lo hizo y ya no da para más’: Mizael Lozano.