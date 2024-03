Mi Jardín de Flores

Dos Asesinatos en el Narco Festival de la Muerte

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Un mal gobierno hace que un estado marche mal, hay un ambiente negativo en Zacatecas, no se ha visto mucho movimiento por parte del gobernador, se ve que va muy lento todo y hay una percepción que da depresión precisamente por lo mismo de que no se ve movimiento y claro que infl uye el gobierno’: Álvaro Zaldívar Abreu.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 29 de marzo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Fueron 2 los Asesinatos, no uno

-YA se le volvió costumbre al ‘desgobernador’ David Monreal Ávila, esconder los cadáveres en el clóset, para minimizar la inseguridad e intentar su ineptitud-.

-¿POR QUÉ lo dice, don Roberto?-.

-PORQUE ayer jueves se cometieron dos asesinatos y sólo dieron a conocer uno, y fue el que secuestraron, torturaron, asesinaron a balazos, encobijaron y arrojaron su cadáver en la carretera 45-.

-EL ARTURO Medina Mayoral,el ‘Yéneral’, secretario de Seguridad Pública, nos sigue fallando, presume tener bien vigiladas todas las carreteras y los narcos, a plena luz del día, a eso de las 7:00 de la mañana, le arrojan el cadáver encobijado de esa persona, a un costado de la carretera 45, a la altura del entronque a la comunidad Hacienda Nueva, como lo informa hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas-.

-SUS POLICÍAS son muy buenos… pero para golpear y encarcelar mujeres indefensas; así deberían ser con los malos organizados, pero no, por eso dicen la gente que hay contubernio ‘narco-Gobierno’, porque ¿cómo es posible que con miles de policías municipales, estatales, federales, soldados del Ejercito Mexicano y elementos de la Guardia Nacional, ¿no puedan sacarlos del estado o meterlos en prisión, para recuperar la paz perdida que don David Monreal nos prometió en campaña?-.

-EL DAVID nos salió igual o más mentiroso que el ‘RaTello’-.

-ESTOY PENSANDO que, a lo mejor, el otro asesinado es el policía municipal de Fresnillo, al que narcos secuestraron la madrugada de ayer en su propia casa, ubicada en la calle Jinete, colonia Lienzo Charro, como hoy viernes lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas-.

-NO CREO, si lo hubieran querido matar, ahí mismo en su casa lo hubieran hecho, la tenían muy fácil-.

-BUENO, a lo mejor lo secuestraron para hacerlo confesar por medio de la tortura y después lo mataron-.

-NO DIGA eso, don Roberto, a lo mejor se trató de un error y el señor policía ya está de nuevo con su familia, no hay que ser pesimista-.

-ESO ES lo malo de no informar, por eso la gente inventa historias, el gobierno tiene la obligación de informar todo lo que sucede, política, social y económicamente, el ‘borrachín’ del David debería de hacer una mañanera como lo hace mi ‘cabecita de algodón’: el que nada debe, nada teme-.

-ESO SÍ, y don David debe mucho-.

-TODO, hasta la reparación de carreteras dejó de hacer este huevón, que se sigue levantando tarde, Ricardo le debería de dar otro buen jalón de orejas, a ver si así reacciona-.

Las Privaciones Ilegales de la Libertad, no Paran

-PUES EL ‘Narco Festival de la Muerte 2024 Zacatecas’, continúa con dos asesinatos más, pero también no ceden las privaciones ilegales de la libertad, y las desapariciones forzadas; hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su labor social publica la Cédula de Búsqueda de:

“CÉSAR ZAVALA LEOS de 16 años, privado ilegalmente de su libertad, ayer 28 de marzo de 2024.

“O SEA: dos asesinatos y dos privaciones ilegales de la libertad y David Monreal, como el whisky aquel, ‘siempre tan contento… y sonriente enseñando la mazorca”.

-¡INFELIZ, tanto que prometió y nada ha cumplido!-.

David Monreal, muy Lento

-DE QUE hay coraje y decepción por la mala administración de don David, la hay, pues como bien dice don Álvaro Zaldívar Abreu, líder de comerciantes del Centro Histórico: ‘Un mal gobierno hace que un estado marche mal, hay un ambiente negativo en Zacatecas, no se ha visto mucho movimiento por parte del gobernador, se ve que va muy lento todo y hay una percepción que da depresión precisamente por lo mismo de que no se ve movimiento y claro que infl uye el gobierno’-.

-FÍJENSE, si el Alvaro Saldivar, que tiene su negocio en el Centro Histórico, y tiene el Festival Cultural a las puertas, se queja, ¿qué males no estará pasando el resto de los comercios de la capital del estado?-.

-ME DICEN que todos los días Plaza de Armas está atiborrada de gente, pero porque los espectáculos son gratis, pero que la gente consuma un dulce, un pan, unas galletas, un refresco, agua o cualquier otra cosa, pues nomás no.

“NO hay trabajo, no hay dinero, ¿dónde están las inversiones que David prometió traer a Zacatecas, ¿dónde quedaron los capitales asiáticos que le iban a dar vida al estado?, ¡puro pinche engaño!

“POR ESO Álvaro dice que las ventas en esta Semana Santa fueron raquíticas:

‘LO PRIMERO que tenemos que hacer -abundó- es que Zacatecas no esté en los niveles de un estado peligroso para viajar, eso es lo que nos ha pegado muy duro durante todos estos meses desde que dejaron los muertos en Plaza de Armas; desde entonces no hemos visto la nuestra, por desgracia el estado está ardiendo: lo fundamental es que ya no estemos en los medios nacionales como un lugar peligroso de estar y transitar, que el dinero se quede en Zacatecas y no que el poco dinero que entra al estado se vaya a otros estados’, ojalá y que lo que resta de esta semana tengan buenas ventas y niveles sus ingresos”.

-HOY VIERNES me asomé al facebook de ‘Gustavito’ (Rodrigo Reyes Mugüerza), en una cancha de futbol tiró un penalti y lo falló, hasta para eso es malo-.

-TAN MALO es, que ordena golpear mujeres, yo creí que David le iba a dar puerta, pero no, es un solapador-.

-NO LO va a correr, David ordenó la represión, esa es la verdad, resultó igual que su hermano Ricardo, están cortados por la misma tijera-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.