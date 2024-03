Mi Jardín de Flores

Dos Asesinatos en el Narco Festival de la Muerte

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“Hace casi un año que el municipio de Villanueva, ‘Tierra de Antonio Aguilar’ y un lugar que destaca por tener una gran riqueza artística, cultural y arquitectónica, se convirtió en el séptimo Pueblo Mágico de Zacatecas, pero de manera simultánea lo impactó la violencia del crimen organizado y algunos señalan que eso ‘también lo convirtió en un pueblo trágico’”: Irma Mejía.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 30 de marzo de 2024. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Villanueva, el “Pueblo Trágico”

¡MADRE MÍA de Guadalupe!, que declaraciones tan duras hace el señor diputado federal, don Miguel Torres Rosales, en la entrevista que le hace la periodista Irma Mejía, corresponsal de El Universal, una de nuestras prestigiada agencias de información:

‘VILLANUEVA más que un pueblo mágico, se convirtió en un pueblo trágico’.

-AHORA falta que salga el David a desmentirlo -responde doña Petra-, pero pues el Miguel nació ahí y sabe muy bien cómo se las gasta el narco; asegura que hace poco visitó la comunidad El Tigre, y le tocó escuchar las ráfagas ‘a todo lo que daban. Eso genera terror entre los habitantes’.

-ES CORRECTO lo que el diputado federal dice, ‘el nombramiento de pueblo mágico a Guadalupe es de membrete’, pero no porque el Presidente López Obrador desapareció el fi deicomiso para pueblos mágicos que permitía -según dice- mejorar la imagen urbana e impulsar el turismo’, no, dicho fi deicomiso lo quitó porque era un robadero, se chingaban la lana, por eso no sólo desapareció ese fi deicomiso, sino muchos más, era un robadero muy cañón.

“ADEMÁS si Villanueva es un nido de narcos como él lo reconoce, ¿quién en su sano juicio se atreve a vacacionar en la tierra donde nació Antonio Aguilar?

“CIERTO que Villanueva tiene lugares muy bonitos y de mucha historia como La Quemada, cascos de hacienda muy chidos como Tayahua, Malpaso, El Salto, La Encarnación; además de que su gente es muy emprendedora como todos en Zacatecas, pero con tanto narco está cañón, Villanueva no ha dejado de arder desde que llegaron Los Zetas”.

-YO DOY gracias a mi Cristo del Santo Entierro que mi amado Chalchihuites, está libre de ese problema, aunque no se salva de venta y consumo de ese veneno: me da mucha tristeza ver a jovencitos deambulando como zombies, pobres, los echan a perder con esas sustancias malditas-.

Retirar el Nombre de Gustavo Díaz Ordaz de Calles, Avenidas, Plazas…

-MIREN que buena noticia publica nuestro diario Página 24 Zacatecas: Martí Batres, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, cambiará la nomenclatura de 28 calles de la capital del país, que tienen los nombres de Gustavo Díaz Ordaz y Antonio López de Santana, reverendos traidores a la patria.

“SUS nombres serán sustituidos por mujeres que aportaron mucho a México, como la cantante Rita Guerrero, Adela Salazar, Benita Galeana, Elvia Carrillo Puerto, Remedios Varo, Rosario Castellanos, Adela Velarde, Valentina Ramírez, Matilde Montoya y Elena Garro, entre otras.

-EN LA capital del Estado -responde doña Petra-, el alcalde Jorge Miranda Castro debería de imitarlo y quitarle el feo nombre a la avenida Paseo Díaz Ordaz, aunque se enoje el ‘Gustavito’ (Rodrigo Reyes Mugüerza), eso hasta le generaría mucha simpatía, pues nadie quiere al chango ese; los vecinos ya han intentado cambiarle el nombre al Paseo, pero ningún alcalde ha tenido las agallas de ponerlo en la mesa de Cabildo, para que los regidores aprueben la iniciativa, entonces el Jorge Miranda tiene la gran oportunidad de seguir los pasos del Martí Batres y mandar a los infi ernos el nombre de Paseo Gustavo Díaz Ordaz y sustituirlo por una mujer que haya puesto en alto el nombre de Zacatecas: ¿qué les parece “Paseo Juana Gallo”?-.

-HAY muchas mujeres célebres zacatecanas y podría ponerse a votación, como las profesoras Luz González Cosío, Beatriz González Ortega, Clotilde Evelia Quirarte Ruiz, Eulalia Guzmán, Josefi na Ceniceros, Otilia Rodríguez y muchas otras; seria muy bueno quitar ese ignominioso nombre a ese bonito paseo, ese individuo está califi cado, a nivel mundial, como genocida-.

Una Semana más de Festival

-HOY SÁBADO y mañana domingo (hoy) sería, a decir de los comerciantes del Centro Histórico, los últimos dos días que tienen para aumentar sus ventas, porque a partir del lunes y hasta el 6 de abril que termina el Festival, la situación se ve complicada-.

-FALTÓ promocionar más el Festival, elevar su calidad y mejorar la seguridad, porque de lo contrario el turismo seguirá ausente y los comerciantes volverán a salir con fuertes pérdidas.

El Otro Festival

-EN CAMBIO, el otro Festival, el de la Muerte, sigue viento en popa: ayer viernes 29 de marzo, se cometieron dos asesinatos más y este gobierno no los dio a conocer; David se sigue burlando de los zacatecanos y engañándonos con el decreto mamuco de ‘2024 Año de la Paz en Zacatecas’, ya el Congreso le dio reversa a tal decreto, pero a David le vale Wilson y, a ley de sus tanates, lo sigue publicitando: ¿de qué paz habla?-.

-SERÁ LA de los sepulcros-.

-PUES NI ahí hay paz, los ‘RaTellos’ siguen profanando tumbas-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.