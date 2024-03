Es Zacatecas Último en Economía, Infraestructura, Seguridad: Baltazar

“Necesitamos que Este Gobierno se Ponga las Pilas”, Exige

Por Nallely de León Montellano

José Baltazar, comerciante zacatecano, expresó a Página 24 Zacatecas que las autoridades estatales han abandonado a la entidad, es decir que “la tienen en un gran rezago, y como en la “Z” estamos hasta el final en economía, infraestructura, empleos, seguridad, el campo está abandonado, no llegan inversiones y por todo eso la gente prefiere migrar del estado para buscar mejores oportunidades.

Señaló que lo anterior se refleja en los ingresos diarios de su trabajo como comerciantes, y en la falta de visitantes cuyo principal motivo para no venir a Zacatecas es el miedo y la incertidumbre de que se ha generado en los últimos tres años a causa de la ola de violencia, lo cual, dijo, afecta en gran medida a todos los sectores sociales.

“Mientras que el gobierno no se ponga las pilas realmente, que se ponga a trabajar las cosas no van a mejorar, porque una cosa es lo que ellos digan y otra cosa es la realidad”, mencionó.

Por otro lado, dijo que la situación de ambulantaje se está volviendo insostenible, por lo que, es responsabilidad de las autoridades regular dicha actividad de manera que no se perjudique al comercio formal e informal; advirtió que eso puede ser motivo para que Zacatecas pierda el nombramiento de Patrimonio Mundial.

“Yo he visto que no hemos avanzado, estamos estancados, estamos en una etapa catastrófica desde la pandemia; las expectativas para esta temporada de vacaciones son regulares, buenas no son porque no hay garantías de nada, que las autoridades hagan su trabajo, son funcionarios que puso el pueblo y deben hacer su trabajo, así como van las cosas lo único que promueven es la desconfianza de la gente porque no estamos contentos con lo que están haciendo”, finalizó.