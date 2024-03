“Hace Falta Innovación en Zacatecas, los Turistas Quieren Cosas Diferentes”

Se Necesitan Nuevos Proyectos: Asesor Turístico

Por Nallely de León Montellano

Javier Torres, asesor turístico de la capital, comentó a Página 24 Zacatecas que, a dos fi nes de semana de vacaciones de Semana Santa, hay poca afl uencia turística en el primer cuadro de la ciudad; es decir, la gente que se visualiza en las calles del Centro Histórico es local, lo que no representa avances fi nancieros para el comercio turístico y derivados.

“No digo que no haya uno que otro turista que viene por el fi n de semana y porque están de vacaciones, pero me atrevo a decir que 95% de la gente que se ve, es local, una cosa son las vacaciones y otra cosa es el Festival Cultural”, señaló.

Es decir, explicó que, en Zacatecas, la temporada de Semana Santa es mayormente local, debido a las festividades culturales que se programan a nivel local, mientras que, en lo que refi ere a las vacaciones, muy poca gente elige a Zacatecas como destino.

“Aquí en Zacatecas nos hace falta la innovación; si seguimos con los mismos productos de hace 40 años, en lugar de ir para arriba, está yendo para abajo, hace falta innovación; aquí seguimos con nuestro teleférico y la única innovación es que una de las siete canastillas tiene piso de cristal, esa es la innovación”, replicó.

Por lo anterior, destacó la urgencia de que las autoridades encargadas de la promoción turística del estado, implementen una estrategia de restructuración completa de los atractivos turísticos, a efecto de crear mayor dinamismo con los visitantes, así como incrementar de manera considerable la afl uencia turística de manera permanente.

En cuanto a los costos que se manejan en Zacatecas, Torres explicó que, tratándose de un mismo servicio desde hace 40 años, inevitablemente los gastos se van a percibir elevados.

“Sin irnos tan lejos, si una persona que vino el año pasado y hoy vuelve a hacer el mismo recorrido que hizo el año pasado, hoy es más caro que el año pasado; entonces ese turista va a decir que Zacatecas es caro porque el precio va incrementando y tiene lo mismo de siempre”.

Dijo que hace falta una reunión urgente con los expertos en servicios turísticos, con la fi nalidad de compartir conocimientos y generar acciones de innovación y aprovechamiento real de la arquitectura, museos, pueblos mágicos y zonas arqueológicas para benefi cio del turismo de Zacatecas.

“Si no hay turismo no hay comercio, éste es el segundo fi n de semana y ahora ya estamos rogando aunque sea por los fi nes de semana; antes era nomás de temporadas ahora somos de fi nes de semana de vacaciones, el llamado urgente es que trabajen en nuevos proyectos y productos, vemos en puestos públicos personas que no tienen nada tiene qué ver en el ramo y nada más es ir a presentar una agenda, tomarse la foto y ya”, fi nalizó.