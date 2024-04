El Narco Festival de la Muerte, Viento en Popa

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Mientras que el gobierno no se ponga las pilas realmente y se ponga a trabajar, las cosas no van a mejorar, porque una cosa es lo que ellos digan y otra cosa es la realidad; yo he visto que no hemos avanzado, estamos estancados, estamos en una etapa catastrófica desde la pandemia’: José Baltazar.