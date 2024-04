La Senadora Claudia Anaya Mota, en Contra del Segundo Piso del Bulevar

“Preferible la Obra de la Presa Milpillas”

Por Miguel Alvarado Valle

Claudia Edith Anaya Mota, quien busca reelegirse como senadora de la República por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, expuso a Página 24 Zacatecas que el desempeño del gobernador David Monreal Ávila en el estado ha sido “terrible”, puesto que ha gobernado a base de la “ocurrencia”.

Mencionó que es evidente que Zacatecas se encuentra rezagado en diversos aspectos, por lo cual resaltó la desconexión entre las decisiones gubernamentales y las verdaderas necesidades de la población.

Señaló que una de las principales preocupaciones es la falta de alineación entre los proyectos de gobierno y las demandas ciudadanas, poniendo como ejemplo el deseo de la población de contar con una presa para resolver los problemas hídricos del estado Sin embargo, mencionó que gobierno del estado está más preocupado en construir un segundo piso en el bulevar, un proyecto que, según ella, carece de respaldo y sustento técnico.

La candidata enfatizó que la construcción de la presa Milpillas podría solucionar los problemas hídricos en diversos municipios del estado como Fresnillo, Enrique Estrada, Calera, Zacatecas, Guadalupe y Morelos.

“Y es un proyecto más o menos de la misma magnitud económica”.

En cuanto a al desempeño de la Cuarta Transformación a nivel federal, dijo que ha sido testigo del debilitamiento progresivo de las instituciones y del sistema de contrapesos.

“Como ejemplo, casi siempre doy el del no nombramiento de más de 80 magistrados del tribunal de justicia administrativa, que son parte del sistema nacional anticorrupción y que son los encargados de revisar todos los casos graves de corrupción… Esa ley se hizo en 2017, yo que llegué al Senado en 2018, hasta ahora no sean nombrados esos 80 magistrados, pero me di cuenta desde el principio que entorpecían los procedimientos nominativos, que reventaban las comisiones y que no querían sacar las convocatorias.”

Claudia Anaya, destacó la necesidad de un enfoque de gobierno más inclusivo, plural y participativo, que reconozca y respete la diversidad y las diferentes necesidades de la población mexicana.

“Estamos en un momento en el que se debilita la división de poderes, los organismos autónomos y el federalismo, porque le han quitado mucho presupuesto a las entidades federativas incluido Zacatecas a través de la extinción de fondos y fideicomisos públicos”.