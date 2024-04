“La Economía y el Desempleo nos Están Pegando muy Fuerte”

Zacatecas, Rezagado en Múltiples Rubros: Carlos García

Por Miguel Alvarado Valle

Carlos García Murillo, activista social y político, enfatizó que en Zacatecas hay un rezago en diversos rubros, especialmente en temas como la economía y la generación de empleos “nos están pegando muy fuerte”, dijo.

En entrevista con Página 24 Zacatecas, señaló que gobernador David Monreal debe hacer ajustes en su administración, realizar un ejercicio autocrítico y evaluar, ya que eso es lo más certero para que una política funcione, “no solamente falta un buen diseño, sino también corregir… Es importante que todo gobernante en turno revise su gabinete en todo momento”.

Por otro lado, aunque reconoció que ha habido avances significativos en algunos temas, como la seguridad, afirmó que “la batalla no está ganada, pero así como criticamos, también hay que reconocer cuando hay avances”.

En este sentido, enfatizó que la responsabilidad de mejorar la situación de inseguridad y otros ámbitos depende de todos, tanto de la sociedad civil como del estado, sin que cada uno deje de cumplir sus obligaciones y funciones.

Respecto al tema del campo, destacó la necesidad de una política de desarrollo para el sector, ya que ha sido afectado no sólo por la sequía, sino también por la falta de atención por parte del gobierno estatal.

“Debe haber una mayor coordinación entre la federación y el estado porque hay buenas intenciones, pero sin recursos, ¿cómo podremos impulsar que el campo sea un verdadero motor de desarrollo y no esté rezagado?”.

También mencionó que el tema educativo sigue siendo importante de atender, ya que es crucial que los docentes tengan certeza sobre sus prestaciones, sobre todo porque contribuyen a la pacificación de la entidad.

En cuanto al tema de la cultura, señaló que se debe promover más y asignarle mayor presupuesto, ya que la cultura debe estar presente todo el año, no sólo durante festivales como el Cultural.

Por otro lado, resaltó la importancia de que en esta nueva etapa electoral no se enrarezca el ambiente y no se utilicen temas como botín político, por ello, hizo un llamado a los aspirantes para que se manejen con sensatez, “ojalá que en esta campaña se prioricen las propuestas más que las descalificaciones… Me parece que eso enriquecerá la política y la dignificará”.

Finalmente, destacó que es una buena oportunidad para evaluar perfiles más comprometidos, colocar personas que cubran más y tengan un mayor compromiso, así como también que el perfil se adecue a sus funciones.