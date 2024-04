Mi Jardín de Flores

Agoniza el Festival Cultural Zacatecas 2024

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Hay una ineptitud e indolencia de parte del gobernador David Monreal Ávila puesto que no ha sabido atraer la inversión pública mucho menos la inversión privada nacional o extranjera’: José Santos Cervantes.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Jueves 4 de abril de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

EL FESTIVAL Cultural se va volando: dos días más y adiós que te vaya bien; dicen que hubo mucha gente, pero la mayoría era local y, como la economía de los zacatecanos está muy deteriorada, a los prestadores de servicios no les fue nada bien, tampoco a hoteleros y restauranteros, quienes contrataron más personal para dar un servicio esmerado y están perdiendo hasta la camisa: faltó promoción de la Secretaría de Turismo a nivel nacional e internacional, según dicen los expertos.

-A QUIENES le debería ir mal es a los traviesos, pero no -contesta doña Petra-, a esos les ha ido súper bien con su ‘Narco Festival de la Muerte Zacatecas 2024’, pues el ‘yéneral’ Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública Estatal, estuvo muy pobre en detenciones, mientras que los envenenadores han estado muy activos, ¿verdad, don Roberto?-.

-ES CORRECTO: hoy jueves nuestro Diario Página 24 Zacatecas nos informa del cobarde asesinato a quemarropa de un jovencito de 15 años, allá en Fresnillo, la tierra de los tristemente célebres hermanos Monreal Ávila.

-¡SANTO DIOS, pero era apenas un niño!, ¿qué mal les pudo hacer un niño de 15 años para que le arrancaran la vida de manera tan alevosa y cobarde?-.

-NADA, NO tiene justificación esa ejecución sucedida a plena luz del día, cuando el chamaco caminaba por la calle Cobre, fraccionamiento Lomas del Mineral.

“OBVIAMENTE, NO hubo detenidos; pero no fue todo: a eso de las 8:00 de la mañana, cuando el sol comenzaba a calentar, varios criminales llegaron en un vehículo a una casa ubicada en la calle Víctor Jara, colonia Emiliano Zapata, descendieron del coche y comenzaron a disparar…

-¿DICE USTED a las 8:00 de la mañana? Antas lo hacían amparados por la oscuridad de la noche, no a plena luz del día ¡qué descaro!, obviamente no los atraparon, ¿verdad?-.

-SE PELARON de casquete corto, una vez que dejaron esa casa como queso gruyer; nunca los han atrapado, pues tenemos una policía tortuga, siempre llegan tarde y con sueño.

“EN MONTE Escobedo, en una casa de seguridad, estaban encerradas ocho personas que habían sido secuestradas en el vecino estado de Jalisco, según lo publicado por nuestro Diario, se trataba de ocho personas: cinco hombres y tres mujeres.

“LAS VÍCTIMAS ya están de regreso en sus casas en Colotlán, Jalisco; aquí lo que también se me hace raro es que los secuestradores no hayan sido detenidos; porque presumen de haber utilizado los servicios de inteligencia; ¿de qué clase de inteligencia hablan, si los delincuentes se les pelan? ¡Por favor, que no mamen!”.

-RECUERDE, DON Roberto, lo que las feministas escribieron en los muros de Palacio de Gobierno la tarde del 8 de marzo cuando los policías las agredieron y también a reporteras: ‘son CULOS’, porque con los narcos les tiembla la mano, por eso en la mayoría de los casos corren o $e quedan-.

-ARREPENTIDOS DEBEN de estar don David y sus testaferros por haber abusado de la fuerza bruta para reprimir a dos grupos de mujeres: las feministas yl as periodistas, porque con esta cobarde acción el señor gobernador se ganó el repudio no solamente estatal y nacional sino mundial, ahí están las cantantes que contrató este gobierno para el Festival Cultural y varias de ellas hicieron fuerte reclamos como lo hemos comentado.

“Y COMO dice la compañera Irma Mejía, hoy en nuestro Diario Página 24 Zacatecas; en su presentación en Plaza de Armas, Vivir Quintana, una cantante y compositora mexicana, nacida en Francisco I Madero, Coahuila, la armó en grande al protestar por la golpiza del 8M a mujeres, cuenta Irmita que mientras Vivir Quintana cantaba su composición “Sin Miedo”, en la pantalla proyectaron el video de la represión monrealista y la gente se le entregó.

¿NO LA han oído?

-NO, LA verdad, no-.

-YO TAMPOCO-.

ESTÁ EN Internet, escúchenla:

QUE TIEMBLE el Estado, los cielos, las calles Que tiemblen los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma Nos sembraron miedo, nos crecieron alas A CADA minuto, de cada semana Nos roban amigas, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, los desaparecen No olvide sus nombres, por favor, señor presidente POR TODAS las compas marchando en Reforma Por todas las morras peleando en Sonora Por las comandantas luchando por Chiapas Por todas las madres buscando en Tijuana CANTAMOS SIN miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte: ¡Nos queremos vivas! ¡Que caiga con fuerza el feminicida! YO TODO lo incendio, yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una, respondemos todas SOY CLAUDIA, soy Esther y soy Teresa Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria Soy la niña que subiste por la fuerza Soy la madre que ahora llora por sus muertas Y soy esta que te hará pagar las cuentas ¡JUSTICIA! ¡JUSTICIA! ¡Justicia! POR TODAS las compas marchando en Reforma Por todas las morras peleando en Sonora Por las comandantas luchando por Chiapas Por todas las madres buscando en Tijuana CANTAMOS SIN miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte: ¡Nos queremos vivas! ¡Que caiga con fuerza el feminicida! ¡Que caiga con fuerza el feminicida! Y RETIEMBLEN sus centros la tierra Al sororo rugir del amor Y retiemblen sus centros la tierra Al sororo rugir del amor –

¡AY, MADRE Teresa, hasta se me enchinó la piel!-.

-ESTÁ PADRÍSIMA, ya me imagino en entripado que hubiera hecho David si hubiera estado en el evento-.

-UFFF… A lo mejor en ese mismo momento hubiera terminado el Festival-.

-SI NO por él, por el represor ‘Gustavito’ (Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno)-.

-HOY JUEVES viene la Dra. doña Claudia Sheinbaum Pardo a Zacatecas, me gustaría ir para conocerla en persona-.

-SI QUIERE yo la llevo madre Teresa-.

-¡NI LO mande Dios!, si una vez nos escapamos, otra no, mejor mañana nos enteramos cómo le fue-.

-LA GENTE la quiere bien, es muy decente y estudiada, no como la ‘Gelatina’ que es iletrada y vulga-r.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.