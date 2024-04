“Con Mejor Seguridad, Llegarán las Inversiones”

Sí Hemos Mejorado en Seguridad, Reconozcámoslo: Ortiz

Por Miguel Alvarado Valle

Arturo Ortiz Méndez, presidente del comité ejecutivo estatal del Movimiento Alternativa Zacatecas (MAZ), dijo a Página 24 Zacatecas, que en la entidad la seguridad ha mostrado mejoras significativas en los últimos meses, pero por otro lado, enfatizó la necesidad de apostarle a la inversión en el estado para que haya un mayor desarrollo.

“Yo creo que sí ha mejorado y es necesario decirlo, se necesita que al gobierno le siga yendo bien en esa materia para que nos vaya bien a todos los que vivimos aquí… No hay que ser egoístas, tenemos que reconocer que sí hay avances en el tema de inseguridad”.

A pesar de estos avances, enfatizó en la necesidad de reforzar aún más las medidas de prevención para consolidar estos logros, “no se debe descuidar la prevención del delito en ningún momento y si se pudiera perfeccionar mucho mejor”.

“Me gustaría que todavía se profundizara más y se tuviera más seguridad, que se mejore y se controle, junto con el desarrollo económico que está como materia pendiente”.

Destacó que un sistema de seguridad más sólido permite que otros factores que están rezagados en Zacatecas, como el desarrollo económico, salud, educación, campo y generación de empleo, prosperen.

Asimismo, manifestó que el desarrollo de Zacatecas se va a alcanzar cuando todos los ciudadanos que están en edad de trabajar, tengan oportunidades laborales, “no podemos pensar que este estado va a alcanzar el progreso con puras becas, eso es pura miseria y la miseria acarrea miseria”.

Ortiz Méndez también resaltó la importancia de que el gobierno genere condiciones para que los inversionistas apuesten por Zacatecas para que pueda haber una mayor creación de empleos. “nosotros aquí en Zacatecas no se da la oportunidad porque una, o no sabemos que hacer, no hay condiciones o ellos tienen la percepción de un estado inseguro”.

“Nosotros necesitamos que haya inversión productiva y rentable para que los jóvenes y los adultos tengan la oportunidad de conseguir uno empleo, que vivan dignamente, que tengan acceso a la salud, a la vivienda, educación y no andarnos peleando a ver quien tiene más posibilidades de acercarse a la ventanilla donde dan despensas o becas”, concluyó.