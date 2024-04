“El Autoritarismo no Trae Seguridad, Acaba con la Democracia y Libertades”

No es un Asunto de Mano Dura: Claudia Sheinbaum

“Morena representa gobiernos del pueblo y para el pueblo, somos un instrumento del pueblo de México, eso no va a cambiar”, aseveró.

Loreto, Zacatecas.- Con una estrategia basada en la atención a las causas, Claudia Sheinbaum Pardo, Candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM) puntualizó que en el segundo piso de la 4T la prioridad seguirá siendo llevar seguridad a cada rincón de México, lo que se logrará al continuar abriendo los derechos universales para todos los mexicanos y mexicanas, contrario a lo que sucedió en el pasado en los gobiernos neoliberales cuyo autoritarismo afectó el desarrollo de la nación.

“Vamos a traer paz y seguridad a Zacatecas y a todo México, no es un asunto de mano dura, no nos confundamos, porque el autoritarismo no lleva a ningún lado, más que a acabar con la democracia y con las libertades del pueblo, es un asunto de justicia”, puntualizó.

Al respecto explicó que como parte de la atención a las causas, en Zacatecas no solo se pondrá énfasis en el apoyo a los jóvenes con la apertura de más preparatorias y universidades, sino que también se impulsará el desarrollo de la región con obras que permitan una mayor conectividad del estado.

“Vamos a seguir ayudando a Zacatecas, vamos a apoyar en obras hidráulicas, en infraestructura para carreteras, estatales federales y vamos a seguir haciendo México, el mejor país del mundo’’, agregó.

Así mismo, ante el pueblo de Loreto, puntualizó que en su gobierno no sólo se van a garantizar programas como la pensión para adultos mayores o la beca para jóvenes, sino que además se consolidará el apoyo al campo, continuando con iniciativas como “Sembrando Vida”, pero además fortaleciendo los precios de garantía para blindar al campo mexicano de situaciones como la sequía.

Entre los apoyos que se implementarán a su llegada a la Presidencia, Claudia Sheinbaum expuso la creación de dos nuevos programas sociales: Una pensión para mujeres de 60 a 64 años, así como la implementación de una beca universal para niños y niñas de preescolar a secundaria con la finalidad hacer de la educación y lo que interviene en ella un derecho.

Por su parte, Ricardo Monreal, Coordinador Territorial, destacó que todo el pueblo de Zacatecas va a respaldar el gobierno de Claudia Sheinbaum ya que a las zacatecanas y zacatecanos les caracteriza la lealtad.

“Le puedo decir que estamos formados de una sola pieza, lealtad, valor y civismo. Decidimos respaldarla y la vamos a respaldar hasta el término de su mandato”, comentó. Así mismo, Verónica Díaz Robles, Candidata al Senado de la República, destacó que el 2 de junio todo Zacatecas luchará por la consolidación de la 4T.

“Vamos a lograr el segundo piso de la Transformación, vamos a hacer a Claudia Sheinbaum presidenta, y vamos a lograr que el humanismo mexicano sea una forma de gobierno para el beneficio de la gente”.

Finalmente, Saúl Monreal Ávila, Candidato al Senado de la República puntualizó que: El 2 de junio no le vamos a fallar, le vamos a entregar cuentas buenas(…) Vamos a acompañarla y vamos a apoyarla”.

Al encuentro también asistieron, Antonio Tiscareño de Anda, candidato a la presidencia municipal de Loreto; Julia Arcelia Olguín Serna, Candidata a Diputado Federal por el Distrito 2; Néstor Núñez López, Coordinador de la Segunda Circunscripción y Eli Cervantes Rojas, Delegado Estatal en Aguascalientes.