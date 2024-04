El Gobierno de David Monreal no Tiene Cabeza: Z. Santacruz

“No hay Control de Nada, Ante un Mandatario Ausente”

Por Nallely de León Montellano

“Cuando hay un gobierno sin cabeza como el de Zacatecas, que no hay un control, no hay quien lo dirija ¿en quién vas a confiar, si no existe?”, cuestionó Zulema Santacruz, diputada local del PRD.

En entrevista con Página 24 Zacatecas, la legisladora señaló que la postura del go- bierno estatal que encabeza David Monreal Ávila es muy clara respecto a la poca impor- tancia que se ha reflejado en la resolución de los problemas que enfrenta la entidad, ya que, desde hace días el mandatario no se ha presentado en eventos públicos de importancia.

“No está presente el gobernador porque no existe, él viene y cobra pero nada más, él viene sólo a tomarse la foto con artistas, amigas y amigos de su preferencia, entonces creo que eso nos deja muy clara la postura del gobierno y es el reflejo nada más de lo que ellos están haciendo”, agregó.

En este sentido, subrayó la importancia de que los puestos de toma de decisiones sean ocupados por personas que sean sensibles ante la ciudadanía, ya que, lamentó, “tene- mos una Secretaría General de Gobierno totalmente de puertas cerradas, donde no brindan la atención, en las secretarías funda- mentales no tenemos la atención a la gente y eso sí es delicado”.

De igual manera, reconoció que la socie- dad ha generado hartazgo hacia los partidos, así como un desgaste hacia los discursos políticos, por lo que reiteró la importancia de colocar en los puestos de poder a ciudadanas y ciudadanos conscientes y comprometidos con la causa ciudadana.

“Si no los atendemos jamás vamos a hacer que cambie la perspectiva de confianza, es importante pensar como ciudadanos para poder servir”.

En otro orden de ideas, lamentó que el partido Morena no ha fijado un pronuncia- miento respecto del asesinato de la candida- ta a la presidencia de Celaya, Guanajuato, el pasado 1 de abril después del arranque de su campaña lo cual, reconoció, es algo que le ha sorprendido.

“Creo que es falta de capacidad, tuve la oportunidad de platicar con mis homólogas de Guanajuato y sí hay dolor; es grave lo que están viviendo sobre todo ellas, aunque hoy soy parte de la oposición claro que es algo doloroso, aquí ya no es cuestión de culpar, es cuestión de actuar”, finalizó.