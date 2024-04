Sugiere CNC, Propuestas Para el Rescate del Campo

Y Atender Producción de Frijol y Ganadería: Martínez

Por Nallely de León Montellano

Con la finalidad de generar propuestas para el rescate del campo zacatecano, este jueves se llevó a cabo el evento denominado Coordinación de Enlaces para el Campo a cargo de una comisión del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez, así como integrantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC).

En este sentido, Antonio Martínez Zaragoza, explicó que, mediante un recorrido regional de la mano con representes de las campañas locales, se pretende levantar las propuestas de los productores con la finalidad de que sean analizadas y contempladas por la coordinación nacional del campo en la campaña de Xóchitl Gálvez.

En su oportunidad, Leticia Barrera, líder de la CNC nacional y coordinadora de temas del campo en la campaña de Xóchitl Gálvez, expuso que el planteamiento en la campaña de Gálvez con respecto al campo, está a cargo de más de 103 organizaciones como el Consejo Nacional Agropecuario, temas de ganadería a nivel nacional entre otros.

“El primer compromiso que ella asumió con el sector fue que siendo ella presidenta de la República va a abrir un presupuesto histórico para el campo mexicano; no nos podemos reconstruir, no pueden regresar los programas que nos quitaron si no tenemos un presupuesto justo, por eso después de que tengamos un presupuesto justo se va a regionalizar el país en 8 regiones con políticas públicas y presupuesto y programas enfocados a la necesidad productiva de cada estado”, agregó.

De igual manera, detalló que se van a crear programas específicos para las regiones mencionadas, y también se va a destinar un presupuesto específico para cada región.

“Aquí en Zacatecas se requiere atender el tema de ganadería, el tema del frijol que es un grano básico para la alimentación de nuestro país, se tienen que hacer políticas públicas específicas para atender”.

Otra de las propuestas, dijo, es hacer un gran plan hídrico, ya que, en México desde hace más de 40 años que no se invierte ni se realizan obras hídricas, por lo que, destacó, no se puede permitir que las sequías y los cambios climáticos sigan afectando sin generar acciones que protejan al campo zacatecano y mexicano.

Finalmente, recalcó la importancia de atender la educación, la salud, el campo y principalmente la seguridad como los cuatro ejes fundamentales para la reconstrucción de Zacatecas y México.

“Los mexicanos nos merecemos vivir sin miedo, no es posible que estemos con angustia de que salen nuestras hijas e hijos y no sabemos si van a regresar, los que tenemos miedo somos los ciudadanos y eso no lo podemos permitir”.