Ahora sí, Milpillas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Vamos a traer paz y seguridad a Zacatecas y a todo México, no es un asunto de mano dura, no nos confundamos, porque el autoritarismo no lleva a ningún lado, más que a acabar con la democracia y con las libertades del pueblo, es un asunto de justicia: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 5 de abril de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Ni en Sueños

QUE vitalidad la de la Dra. Claudia Sheinbaum: cuatro eventos en un día, el primero en Aguascalientes, después tres en Zacatecas: Loreto, Fresnillo y Guadalupe; tan menudita que está pero con mucha fortaleza, en cambio doña Xóchitl en un dos por tres se cansa, no ha logrado sostener un ritmo de trabajo y hay días en que nomás tiene un evento, ni en sueños doña Xóchitl podría ser presidenta de México, sería retroceder, Dios nos ampare, con don David es más que sufi ciente.

-Y PARA gobernar y tener éxito -toma la palabra doña Petra-, se necesita trabajar todos los días como lo hace mi ‘cabecita de algodón’ que no descansa ni los domingos; por eso Zacatecas anda mal, porque el David se la pasa en la hueva, o haciendo negocios particulares para aumentar su patrimonio pues quiere ser el más rico de Zacatecas y estados circunvecinos y esta es su oportunidad-.

-ES INCREÍBLE como tiene David a Zacatecas, la verdad, hasta con el Festival Cultural está terminando, todos los empresarios: hoteleros, restauranteros, comerciantes en general y prestadores de servicios se quejan por la falta de turistas.

OTRO DE los grandes errores de David, ha sido su alejamiento con las fuerzas vivas de la entidad: no hay cercanía con los inversionistas extranjeros, nacionales y locales, los industriales de la entidad, con las cámaras de comercio, con médicos, contadores, con el grueso del pueblo y hasta Guadalupe, Zacatecas con los medios de comunicacion, bueno, ni siquiera tiene cercanía con su hermano Ricardo Monreal quien sin embargo salió a defenderlo con mentiras, diciendo que David recibió a Zacatecas es el segundo lugar de inseguridad y que hoy lo tiene en el lugar 28, en dos años de gobierno.

FALSO de toda falsedad: Zacatecas nunca tuvo el segundo lugar de inseguridad, David cumple el próximo 12 de abril 2 años 7 meses, y si bien han bajado los homicidios, la maldita inseguridad continúa al alza: los secuestros, desapariciones forzadas o privaciones ilegales de la liberta o como quieran llamarle, han aumentado.

POR SI esto fuera poco, el campo está en bancarrota, no hay empleo, no hay inversiones, el sistema de salud hace agua, la educación está para llorar y las carreteras están tan llenas de baches que ya no cabe otro más.

HOY viernes nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica dos accidentes en la carretera 54: el incendio y explosión de una pipa cargada de gas y la volcadura de un camión que transportaba reses, lo que ocasionó la muerte de varias de ellas, pero ¿cuántas vidas humanas se han perdido a causa del más estado de esa y otras carreteras, mismas que David prometió arreglar sin parar de trabajar un solo día?”.

-Y OTRA, don Roberto, ¿dónde está el billete destinado a la reparación de carreteras, que le hizo?-.

La Dra. Sheinbaum en Zacatecas

-ME GUSTARON mucho los discursos de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, uno de ellos me pareció dirigido al autoritario y represor David Monreal:

VAMOS -dijo- a traer paz y seguridad a Zacatecas y a todo México, no es un asunto de mano dura, no nos confundamos, porque el autoritarismo no lleva a ningún lado, más que a acabar con la democracia y con las libertades del pueblo, es un asunto de justicia.

YO CREO que la próxima presidenta de México ya se dio cuenta del gacho comportamiento del David, quien además ordenó la golpiza a las mujeres feministas que conmemoraban el Día Internacional de la Mujer con plantón en Plaza de Armas, luego de haber efectuado una marcha pacífi ca.

LA GOLPIZA, que incluyó a periodistas que hacían su trabajo informativo, se difundió en todo el mundo y manchó nuevamente el nombre de Zacatecas, entonces yo creo que ese no nos confundamos, porque el autoritarismo no lleva a ningún lado, mas que a acabar con la democracia y con las libertades del pueblo, es un asunto de justicia .

-PUES ES una frase que don David debe de suscribir de recibido, porque conlleva un reclamo y estoy segura de que ya la Dra. Sheinbaum está bien enterada del comportamiento del señor gobernador que raya en la tiranía-.

AHÍ mismo, en el Minera,, ante miles de fresnillenses, la candidata de Morena, PVEM y PT anunció el mejoramiento de las En Guadalupe También se Echó a la Bolsa a la Gente

LA ÚLTIMA cabecera municipal que visitó fue Guadalupe, y ahí, tal vez recordado a los homicidas Julio César Chávez Padilla, exalcalde de Guadalupe y su esposa María de Jesús Saldívar Gamboa, prófugos de la ley y la justicia, acusados de asesinar al abogado Raúl Calderón Samaniego, expresó:

VAMOS A apoyar a Zacatecas, tenemos una estrategia, que tiene que ver con atención a los jóvenes y al mismo tiempo con disminuir la impunidad en Zacatecas y en todo el país . Y

CONTINUÓ: Los zacatecanos y zacatecanas le han dado mucho a la nación. Por eso, como dicen que Claudia ya es zacatecana, vamos a regresar a Zacatecas todo lo que le ha dado a la nación, la mejora de las carreteras, la presa Milpillas, para que haya agua para la alimentación y el consumo humano y la seguridad.

QUIERO DECIRLE a todas las mujeres que no llego sólo yo, llegamos todas, llego con mis abuelas, nuestras abuelas, nuestras madres, con nuestras hijas y con nuestras nietas, que la transformación es generosa, que gobernamos para todos y para todas, pero que también es tiempo de mujeres y tiempo de transformación.

QUE mi Padre Dios me la cuide y proteja, necesitamos que la 4T llegue a Zacatecas, porque el de la Nueva Gobernanza, nos defraudó .-

MEJORAR la seguridad, reparar carreteras, fortalecer el campo, la construcción de carreteras y combatir la impunidad, con eso tenemos para que lleguen las inversiones que tanta falta hacen-

-ES BUENA la señal esa de que vamos a regresar a Zacatecas todo lo que le ha dado a la nación-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe