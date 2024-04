“No se han Visto Avances en la Reparación de Carreteras”

Faustino: Son Muchos los Accidentes por Tantos Baches

Por Nallely de León Montellano

Las carreteras federales 49 y 54 se encuentran en mal estado, lo que, a decir de muchos conductores de vehículos y servidores públicos, son factores de riesgo extremo debido a que se pueden ocasionar accidentes fatales, lo que implica tomar otras vías de tránsito generando retardos en los traslados.

Al respecto Faustino Adame, integrante del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), comentó Página 24 Zacatecas que en lo que va de la administración no se ha hecho lo suficiente en los tramos carreteros del territorio zacatecano, “no se ha visto que estén trabajando realmente en la infraestructura y no sabemos el presupuesto”.

También resaltó que el deterioro de las carreteras ha sido factor de freno para la implementación del comercio en lo que tiene qué ver con el campo y otros rubros cuya mercancía implica transporte por carretera, la cual podría ser perjudicada o maltratada por el tránsito de riesgo en las carreteras llenas de baches.

“Es una situación grave, no se les da el mantenimiento necesario y sigue siendo muy difícil transitar por las carreteras aparte de la inseguridad y ese tipo de cosas; no hay atención y no sabemos hasta cuando, ya vamos a la mitad de este gobierno y no se ha visto gran cosa al respecto”, lamentó la ineptitud y valemadrismo del gobernador David Monreal Ávila.

Por lo anterior, llamó al gobierno del estado a ser claro respecto al tema de la infraestructura carretera, con la finalidad de que el recurso no sea desviado para otras acciones, ya que, reiteró, es de suma importancia que los tramos carreteros se encuentren en buenas condiciones para garantizar trayectos seguros, pues en un solo día hubo dos graves accidentes: volcadura, incendio y estallamiento de una pipa cargada de gas, y la volcadura de un camión cargado de reses, accidente en el que murieron varios animales, ocasionando cuantiosas pérdidas economicas.

En cuanto al tema de seguridad, lamentó que, a pesar de las cifras publicadas por las autoridades estatales respecto a la disminución de índices delictivos, aún se siguen presentando hechos violentos como asaltos o enfrentamientos entre organizaciones criminales.

“Un claro ejemplo es Fresnillo, dicen que ya bajaron los delitos, pero no se ve y hay cosas que hacen públicas y hay otras que omiten para que la gente se sienta más segura, pero no lo estamos inventando nosotros, es la realidad que se está dando aquí en nuestro estado de Zacatecas”, concluyó.