Se Agrava la Crisis de Agua en Zacatecas: David García

Cada año se Agota un Pozo

Por Miguel Alvarado Valle

Estamos en una situación muy severa respecto a la cantidad de agua disponible para distribuir a la población de la jurisdicción, aseguró el director general de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), David Octavio García Flores, en entrevista con Página 24 Zacatecas. Expuso que el estado se encuentra dentro de las entidades marcadas en rojo, lo que significa una crisis severa de agua para uso humano, sin embargo, se hacen esfuerzos para lograr una distribución equitativa para toda la población.

No obstante, afirmó que la problemática no es exclusiva del estado y que en Zacatecas “estamos un paso adelante en temas de cuidado del agua y almacenamiento… por ejemplo desde 1950 tenemos tinacos en todas las viviendas, lo que no sucede en todo el territorio nacional”. “Otros estados como Durango, Sinaloa, Chihuahua e incluso la CDMX están en crisis hídrica, es un problema en todo el país, ya que cada vez hay más gente y menos cantidad de agua disponible”, dijo.

Explicó que actualmente la JIAPAZ, cuenta con 230 litros de agua por segundo para abastecer a la población de los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Vetagrande, lo que es insuficiente, presentando 120 litros por segundo de déficit de agua por segundo. García Flores, señaló que “Guadalupe tiene más población que Zacatecas y tiene menos agua, por lo que, operativamente es la parte más crítica para JIAPAZ”.

Apuntó que desde la creación de la junta en 1986, se han realizado 104 perforaciones, de las cuales, están activos 67 pozos, ya que año con año se pierden fuentes de abastecimiento, “en los últimos 14 años se han perdido 12 pozos por abatimiento”, puntualizó.

Por lo anterior, afirmó, que es urgente que se encuentren nuevas fuentes de abastecimiento como el proyecto Milpillas, ya que se prevé que el incremento de población y las condiciones climáticas acrecienten la problemática en los próximos años.