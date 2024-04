Mi Jardín de Flores

Lo que mal Empieza, mal Acaba

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Gobernador Monreal, usted nunca debió de ser gobernador, usted no vale para nada, no vale nada para el pueblo, nos tiene con hambre porque prefi ere traer manos de fuera que manos zacatecanas que son mejores que las que traen de la Ciudad de México’: Esposas de trabajadores, afiliados a la CTM.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 7 de abril de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

El Festival, Terminó Como Inició: al Menos con un Asesinato

“PUES el llamado Festival Cultural de Zacatecas 2024 -inicia los comentarios don Roberto-, terminó ayer sábado 6 con, al menos, un asesinato; dicen que lo que comienza mal, mal acaba, y este festival, además, será recordado por las cantantes que, en pleno escenario, denunciaron la cobarde golpiza que gorilas disfrazados de policías, les propinaron a mujeres feministas y periodistas de diferentes medios de comunicación, entre ellas, nuestra compañera Nallely de León Montellano, el mero Día Internacional de la Mujer 8M, además de encarcelarlas”.

-Y LO que son las cosas, don Roberto -toma la palabra doña Petra-, ahí mismo, en donde esos orangutanes golpearon cobardemente a las mujeres, varias de las cantantes que actuaron en el festival, denunciaron y repudiaron la cobarde golpiza: en Plaza de Armas; como diría mi cabecita de algodón: ‘¡tengan para que aprendan!, pues tal abuso de autoridad, ordenado por el David Monreal y acatado por ‘Gustavito’ (Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de gobierno, se dio a conocer a nivel mundial y el David quedó como vil represor-.

-PERO don David no entiende que no entiende, ayer sábado metió a la cárcel a don Roque Castillo Castillo, líder de la CTM, por encabezar un plantón de protesta en el bulevar Metropolitano porque para la construcción del segundo piso, están contratando mano de obra foránea, y no zacatecana como el ahora señor gobernador prometió en campaña y después lo ratifi có ya como gobernador.

“INCLUSO, ‘varias mujeres que llegaron al lugar para apoyar a sus familiares que fueron detenidos, además de que les retiraron sus vehículos, relataron que fueron ‘estrujadas’ por elementos policiales, sólo porque veníamos llegando a apoyar a nuestra familia para exigir trabajo para mantener a nuestras familias para que tengan sustento, porque el gobierno no respeta los acuerdos que se hace’, declararon las mujeres a nuestra compañera Nallely de León, quien cubrió la nota.

“Y LAS angustiadas mujeres, mandaron el siguiente recado a don David Monreal:

‘GOBERNADOR Monreal, usted nunca debió de ser gobernador, usted no vale para nada, no vale nada para el pueblo, nos tiene con hambre porque prefi ere traer manos de fuera que manos zacatecanas que son mejores que las que traen de la Ciudad de México’.

-YO LO QUE lamento es que nuestro partido va a perder muchos votos, el ‘Haragán’ del David se está pasando de lanza, actúa como un tirano, un fascista, ¡carajo, cómo cambiar el poder a la gente!, bien dice mi ‘cabecita de algodón que ‘el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos’.

“TODAVÍA el pasado 24 de octubre de 2022, su vocero Gerardo Flores Lopez (al que después corrió) informó que debido al reordenamiento fi nanciero y la austeridad en el gasto permitirán al Gobernador David Monreal Ávila encabezará el sexenio de mayor obra pública en Zacatecas. ‘Así lo voy a acreditar en los hechos, vamos a detonar el desarrollo económico y a incorporar al estado en el ámbito nacional’.

“TAMBIÉN dijo que para el primer año de su gobierno, ha invertido mil 133 millones de pesos para la construcción, reconstrucción y rehabilitación de carreteras, y que ‘de las 1 mil 839 cédulas de registro para construcción que se han otorgado, 70% han sido para proveedores y constructores locales’, lo que a decir del líder de la CTM es una verdadera mentira, pues ‘El Haragán’, como ahora le dicen, sospechosamente prefi ere mano de obra fuereña, al igual que las constructoras que, me imagino, son con las que mejor $e ha acomodado en razón a los billete$, será porque empresas locales no se prestan a esos enjuagues o vaya usted a saber por qué el desgobernador David hace esos enjuagues con empresas constructoras que no son de Zacatecas”.

-HABRÁ QUÉ ver en qué queda todo esto: la CTM es un órgano muy importante para el PRI y no creo que a los integrantes de esa asociación, no los vaya a defender-. En la Quinta Chilla

-PUES REGRESANDO con el Festival Cultural, los hoteleros, restauranteros y comerciantes del Centro Histórico de la capital del estado, se siguen quejando del poco turismo, y es que, dicen, el gobernador David Monreal no le quiso meter dinero al programa de artistas y tampoco para promocionar el festival, entonces para los comerciantes, empresarios y prestadores de servicios, el susodicho festival fue un reverendo fracaso, por la falta de turistas.

“CÓMO van a visitar la capital del estado si los narcos siguen matando gente, cometiendo asaltos a mano armada en carretera, secuestrando y extorsionando a quien se le ponga enfrente, además de que las susodichas carreteras están en pésimo estado, y eso que no ha llovido, ¿se imagen si en esta temporada se regularizan las lluvias?

“ADIÓS a todo lo parchado, porque nuevamente aparecerán los grandes baches como por arte de magia. Al tiempo”.

Balean Casas a Pleno sol

-POR ENÉSIMA ocasión -comenta don Roberto- una casa fue baleada a plena luz del día, por ahí de las 8:00 de la mañana; el ataque armado por varios sicarios al servicio del crimen organizado, sucedió en la calle Encino, colonia Las Arboledas, en la cabecera municipal de Fresnillo, el municipio más violento de todo Zacatecas.

“EN CUANTO al asesinato de ayer sábado, con el que despidieron el festival, sucedió en la comunidad Santa Mónica, en terrenos de Guadalupe: al hombre lo secuestraron, lo torturaron, lo asesinaron y fueron a arrojar su cadáver en terrenos de Guadalupe; a un lado del cadáver, los narcosicarios dejaron un narcomensaje dirigido a las autoridades, cuya amenaza no fue revelada a los medios de comunicación.

“SÍ, TERMINÓ el festival ofi cial, pero el Narco Festival de la Muerte Zacatecas 2024, continúa”. ¿Cuántos Asesinatos se Cometieron en Marzo.

-PUES YA ESTAMOS a 7 de abril y usted, don Roberto, no ha investigado cuantos homicidios dolosos se cometieron en marzo, ya van varias personas que me preguntado sí efectivamente se redujeron las muertes violentas-.

-¡CHIN, se me chispotió!, pero mañana tiene usted la información; pasando a otra cosa, hoy es el primer debate presidencial: Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz ‘La Gelatina’ y el paisano Jorge Álvarez Máynez, hijo putativo político de Ricardo Monreal; va a estar bueno: voy Sheinbaum.

-YO TAMBIÉN-.

-TAMBIÉN yo, esa mujer, Xochitl, no me cae nada bien por vulgar e ignorante, su hijo Juan Pablo salió igual que ella de pendenciera.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.