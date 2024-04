Zacatecas Sigue Ocupando los Ultimos Lugares en Casi Todos los Rubros: Cruz

“David Monreal es un Gobernador Ausente”

Por Miguel Alvarado Valle

La candidata a diputada local por el distrito XI, Dayanne Cruz Hernández, de la coalición Fuerza y Corazón por Zacatecas, compartió a Página 24 Zacatecas su opinión sobre la estrategia de la Cuarta Transformación en el estado, describiéndola como un tema de “modas” que no ha traído beneficios tangibles para diversos sectores, incluyendo mujeres y jóvenes.

Cruz Hernández, calificó al mandatario David Monreal Ávila como un gobernador ausente, señalando que no ha atendido las principales necesidades de la ciudadanía, lo que ha resultado en una situación de irresponsabilidad por parte del gobierno actual. En este sentido, criticó cómo era posible que en pleno siglo XXI, gran parte de la población zacatecana carezca de acceso a servicios básicos, así como el estado de deterioro de las carreteras en todo el estado.

“Ocupamos los primeros lugares pero en lo peor; se habla mal de Zacatecas en todos los aspectos, como el tema de las vías de comunicación que están totalmente en ruinas, y es un problema que se vive en todo el estado”. Respecto al tema de los jóvenes, reconoció la existencia del programa “Construyendo el Futuro” como una medida positiva hasta cierto punto, pero destacó la necesidad de brindar oportunidades laborales, espacios y apoyos que permitan el desarrollo integral de la juventud, más allá del aspecto económico.

Asimismo, expresó su preocupación por la falta de orientación y protección para la juventud en un contexto marcado por la violencia, “ahora sí que los jóvenes somos los primeros que afecta el tema de la violencia por eso se necesita de un gobierno que nos cuide”.

En el ámbito educativo, destacó que no hay apoyos en temas de infraestructura para las escuelas y no hay becas, al igual que en el tema del deporte, que ha sido muy olvidado al no proporcionar canchas, espacios deportivos ni programas.

En relación al tema del campo, reconoció la dificultad de enfrentar la sequía, pero lamentó la falta de prevención o acciones por parte del gobierno estatal para mitigar los impactos de la crisis actual en los campesinos. Finalmente, enfatizó la necesidad de cambiar los mismos rostros políticos que han gobernado por años en la entidad, por nuevos, para que pueda haber un cambio generacional, por lo cual, destacó su compromiso como mujer joven y comprometida con su distrito y con Zacatecas.