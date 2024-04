Mi Jardín de Flores

Carreteras, Agua, Apoyo al Campo no al Segundo Piso a Bulevar

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Ocupamos los primeros lugares pero en lo peor; se habla mal de Zacatecas en todos los aspectos, como el tema de las vías de comunicación que están totalmente en ruinas, y es un problema que se vive en todo el estado’: Dayanne Cruz Hernández.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 8 de abril de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Siguen en Aumento las Privaciones Ilegales de la Libertad

¡CRISTO DEL Santo Entierro!, los malos organizados e ‘inteligentes’ (como les dice el señor gobernador, don David Monreal), no sólo se dedican a arrancar vidas, sino a secuestrar, desaparecer y privar ilegalmente de la libertad; es horrible lo que le sucede en nuestro bello Zacatecas.

-¡AH, PERO el ‘Haragán’ gobernador de Zacatecas, el David Monreal Ávila, sus testaferros y paleros a sueldo, dicen que ocupamos los primeros lugares en seguridad, lo que es una falacia: ¡mamones!-.

-ESO ES de dar coraje porque intentan burlarse de la inteligencia de los zacatecanos, miren ustedes: el pasado fin de semana se cometieron, al menos, 11 privaciones ilegales de la libertad, entre niños, mujeres de 16 años y hombres. Todo comenzó el 4 de abril de 2024, cuando MANUEL DE JESÚS HERNÁNDEZ RIVAS de 28 años, fue privado ilegalmente de la libertad en Fresnillo, Zacatecas.

EL 5 de abril de 2024, fue privado ilegalmente de la libertad JOSÉ ANTONIO LERMA VELÁZQUEZ de 18 años, en Guadalupe, Zacatecas.

ALAN ACOSTA ESPARZA de 19 años, fue privado ilegalmente de la libertad en Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, el 5 de abril de 2024.

EDUARDO MANUEL RODRÍGUEZ HERRERA de 18 años, fue privado ilegalmente de su libertad, el 5 de abril de 2024, en Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas.

CRISTOBAL EMMANUEL HERRERA HERRERA de 16 años, fue privado ilegalmente de la libertad en Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, el 5 de abril de 2024.

MANUEL ORTIZ ESCOBEDO de 67 años, fue privado ilegalmente de la de libertad el 5 de abril de 2024, en Fresnillo, Zacatecas.

JOSE EDUARDO ESPARZA LUNA de 30 años, el 5 de abril de 2024, fue privado ilegalmente de su libertad en Calera, Zacatecas.

JOSÉ EDUARDO VAZQUEZ TIERRA BLANCA de 25 años, fue privado ilegalmente de su libertad el 5 de abril de 2024, en Calera Zacatecas.

JORGE VALENTÍN PEREZ CALDERA de 34 años, fue privado ilegalmente de la libertad en Fresnillo, Zacatecas, el 5 de abril de 2024.

JONATHAN FERNANDO DOMINGUEZ de 18 años, fue privado ilegalmente de la libertad el 5 de abril de 2024, en Fresnillo, Zacatecas.

YULIANA MAITÉ NUÑEZ GONZALEZ, de 16 años, fue privada ilegalmente de la libertad el 7 de abril de 2024, en Zacatecas, Zacatecas.

-¡DIOS DE mi Vida, pobre gente!, los malos organizados se los llevan a otras entidades a delinquir a la fuerza; los obligan, mediante amenazas, a vender drogas y los utilizan como carne de cañón-.

-YO NO sé de que presume ‘El Haragán’ del David, si no solamente vivimos la inseguridad al máximo, sino que la economía del pueblo está por los suelos, no sólo hay desempleo, sino que los pocos trabajos que hay, pagan salarios raquíticos, y las inversiones que nomás. no llegan; es absurda tanta ineptitud-.

“TODO mundo sabe que es responsabilidad del ‘Haragán’, que no hace nada por atraer inversiones, el David debería de imitar a la gobernadora de Aguascalientes, la Tere Jiménez Esquive, apenas tiene un año ocho meses en el poder y ya ha viajado en varias ocasiones a Estados Unidos, Europa y Asia para llevar inversiones a su entidad y lo ha logrado, me dicen que en el vecino estado no trabaja el que no quiere, y pagan buenos sueldos-.

-ES QUE la gobernadora de Aguascalientes, sí tiene espíritu de servicio, por eso nunca ha perdido una elección: antes de ser gobernadora, fue diputada federal en dos ocasiones y presidenta municipal dos veces, o sea, lleva cinco elecciones al hilo ganadas y goza de enorme popularidad.

-HAY QUE cambiar al David por ella, que se venga la Tere a Zacatecas, y nosotros le mandamos al David, ¿no creen?-.

-ALLÁ NO quieren a los Monreal, Ricardo intentó apoderarse de Morena y fracasó, primero mandó a David como delegado con funciones de presidente del CDE de Morena y lo sacaron a patadas, luego les impuso a otro hermano, Eulogio Monreal, y también chupo Faros; pero a Eulogio le gusta tanto Aguascalientes, que Ricardo le pidió a su amigo Marcelo Ebrard, que lo acomodara en la Delegación de la Secretaría de Relaciones exteriores y le dio la titularidad, pero con la condición que no hiciera ruido, entonces -me dicen- que ni siquiera da entrevistas, pues Elogio quiere pasar desapercibido, porque allá los Monreal están apestados-.

Crecen las Voces

-CADA VEZ más son la voces que exigen agilizar la reparacion de las destrozadas carreteras de Zacatecas que, a decir de don Teodoro Turner Saad, están 65% en pésimo estado, pero pues sabe que le hará don David al presupuesto, porque él dijo que no tenía problemas para trabajar todos los días en la reparación no sólo de carreteras, sino de caminos, calles y banquetas, pero a lo mejor ese dinero lo quiere emplear en la construcción del segundo piso del bulevar metropolitano-.

-OBRA QUE de nada serviría sino para afear la panorámica de Zacatecas con ese costoso adefesio; hoy, en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, el senador de la República por Morena, José Narro Céspedes, declara que esa obra es inviable, y que esos miles de millones de pesos, mejor se deberían de utilizar en obras prioritarias para tener agua, reparar las carreteras y apoyar el campo, por ejemplo-.

-TIENE sentido lo que dice Narro, esa obra es inviable: si no mal recuerdo, cuando mi ‘chaparrita de oro’, Amalia García Medina gobernaba el estado, también planeó ponerle un segundo piso al bulevar, pero la gente se le fue encima, azuzada por el ‘Monris’, quien siempre le estuvo poniendo obstáculos a su gobierno, y fi nalmente tuvo que claudicar en ese proyecto.

“PORQUE el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos (Icomos) y la UNESCO le echaron montón y terminaron por disuadirla, y eso que nomás sería un kilómetro de puente elevado, pero se ‘convenció’ que perjudicaría la imagen urbana de la ciudad, considerada patrimonio cultural de la humanidad, y tan tan.

-HOY NO sólo es un kilómetro, sino de 3.4 kilómetros, que afeará nuestro Centro Histórico, aquí lo extraño es que la gente ya no le importa la imagen de la ciudad-

-NUNCA le importó, fue el ‘Monris’ el que movió todas las aguas, en contra de Amalita-.

Ahora sí Podría Haber Justicia

-EL QUE tiene medio cuerpo en prisión, es Herón Moreno López, exdirector del C5, quien en septiembre de 2023 fue cesado de su cargo acusado de abuso sexual, hostigamiento sexual y lo que resulte, pues Herón tarde se enteró de que el único autorizado para agarrar nalgas y demás, es David.

“HERÓN desde el año pasado debió estar encerrado, pero pues todavía tiene infl uencias; sin embargo ya fue vinculado a proceso y esta semana podría ser hecho preso-.

-¡QUE BUENO!, esa gente que tiene un alto cargo y se vale de él para obtener favores sexuales a la fuerza, no merece otra cosa que estar tras las rejas, ¡ojetes!-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima dé Guadalupe-.