Carreteras en mal Estado y la Poca Seguridad, Lastima También a Comerciantes: A. Zaldívar

“Con Carreteras en Buen Estado y Seguridad se Recupera Zacatecas”

Por Miguel Alvarado Valle

En entrevista para Página 24 Zacatecas, el empresario y presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Álvaro Zaldívar Abreu, criticó que la gran parte de las carreteras de la entidad se encuentren en mal estado, afectando tanto a los agremiados como a la población en general.

El empresario destacó que la falta de mantenimiento en las carreteras, como la que conecta a Zacatecas con Jalpa, afecta significativamente tanto la seguridad vial de las personas como el flujo turístico, ya que aumenta el riesgo de accidentes y alarga los trayectos entre destinos.

En el mismo orden de ideas, Zaldívar Abreu enfatizó que lamentablemente, el tema de inseguridad causado por la actividad delictiva siempre será un aspecto pendiente y que es necesario que el gobierno estatal ponga énfasis en las carreteras debido al aumento de turistas que llega al estado.

Explicó que, aunque Zacatecas ya no está tan presente en los medios nacionales, esto no se debe tanto a una disminución de la delincuencia, sino a la situación generalizada de violencia en el país. Por otro lado, comentó sobre el impacto en las ventas del sector durante el Festival Cultural, mencionando que si bien hubo un aumento respecto a los dos últimos años, no se compara con los niveles previos a la pandemia.

Asimismo, enfatizó que aunque se percibió un ligero incremento en la afluencia turística durante las vacaciones de Semana Santa, las ventas aún no han alcanzado los niveles previos a la pandemia, “eran momentos muy buenos, antes se vendía muchísimo más de lo que se está vendiendo, pero gracias a Dios ha subido”.

En cuanto a la seguridad en el Centro Histórico, Zaldívar Abreu señaló que ha habido intentos de asaltos a comerciantes, lo que resalta la necesidad de contar con una mayor presencia policial para disuadir a los delincuentes.

En este sentido, expresó su preocupación por la falta de patrullaje permanente en el Centro Histórico, lo que contribuye a que el área se sienta desolada y poco segura.

En relación con el costo de la renta de locales comerciales, el empresario indicó que los incrementos son significativos, a pesar de la situación económica desfavorable.

Indicó que muchos comerciantes se ven obligados a cerrar debido a los altos costos, lo que contribuye al deterioro del Centro Histórico y al aumento de locales vacíos, mencionando ejemplos de grandes locales comerciales que han cerrado sus puertas.

En conclusión, enfatizó la necesidad de medidas urgentes para mejorar la seguridad, mantener las carreteras en condiciones óptimas y frenar el aumento desmedido de los precios de renta.