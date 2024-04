El Fiscal Camacho Asegura que el Exalcalde Julio César Chávez es Buscado en 193 Países

Aquí Está y Sigue Mandando en Guadalupe: Priscila Benítez

* Diputados Exigen Investigue a Reyes, Medina y Caldera por Caso 8M

Por Nallely de León Montellano

Este martes Cristian Paul Camacho Osnaya se presentó en el palacio legislativo con la finalidad de rendir su informe de actividades a cuatro meses de haber tomado las riendas de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), el cual dio lectura una vez iniciada la sesión ordinaria de este martes.

En su mensaje, Cristian Paul Camacho aseguró que la FGJE no debe formar parte de un tema partidista, por lo que pidió apoyo para consolidar a la institución y dijo estar consciente de los delitos que se comenten en el estado, por lo que agregó que este es un momento idóneo para atender la procuración de justicia del estado, por lo que reiteró su petición de no hacer a la fiscalía parte de los temas partidistas (sic).

José Luis Figueroa Rangel cuestionó al fiscal general sobre los hechos represivos del pasado 8 de marzo, porque “el gobierno estatal no ha dado respuesta hacia un hecho de desplante hacia esta soberanía” y, asimismo, exigió la presencia del secretario de Seguridad Pública para que, de igual manera, rinda cuentas sobre los hechos a esa soberanía.

En respuesta, el fiscal general respondió que la manifestación era legítima y reconoció que la represión en contra de manifestantes, mujeres y niñas.

Dijo que al día de hoy se cuenta con un total de nueve carpetas de investigación radicadas, 13 civiles que han denunciado, 14 policías y una denuncia más por daños a la propiedad; también dijo que existe atención directa hacia las víctimas, además de que se han reunido con representantes de colectivos y algunas víctimas, con el principal objetivo de salvaguardar la integridad física de las víctimas.

Priscila Benítez Sánchez, cuestionó al fiscal sobre el caso de Julio César “N”, expresidente municipal de Guadalupe, quien cuenta con una orden de aprehensión por el asesinato de Raúl Calderón, asegurando que al día de hoy Julio César “N” continúa mandando en Guadalupe.

Nombró a la actual planilla de Guadalupe como “La planilla de Julio César N”, por lo que cuestionó si dichas personas están siendo investigadas. Señaló que el fiscal se encuentra “maniatado” y reclamó que en su informe no incluye los procedimientos judiciales mencionados, y desde diciembre del 2023 la familia no ha sido atendida por la autoridad jurisdiccional.

Asimismo, preguntó cómo es posible que se hable de seguridad si Zacatecas está en el epicentro de inseguridad en el país, contando los recientes asesinatos de los empresarios Cecilio Murillo y Pepe Olvera de Sombrerete, así como el del propio sobrino del gobernador del estado, y el asesinato del abogado Raúl Calderón Samaniegp desde el pasado 31 de diciembre de 2022. Dijo que Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas son los municipios más inseguros del país.

En su respuesta, el fiscal general dijo que la carpeta de investigación de Raúl Calderón está debidamente integrada, y la principal instrucción es la orden de aprehensión hacia el presunto responsable, también comentó que se está llevando a cabo una búsqueda, aseguró que siempre actuará conforme a Derecho; respecto a las personas que mencionó la legisladora, señaló que se está actuando con sigilo, también reconoció que Fresnillo es el municipio con mayor percepción en materia de seguridad, sin embargo aseguró que cerró con 85% de disminución del delito de homicidio doloso.

Explicó que, derivado de los acontecimientos del 8 de marzo, la legislatura determinó desaparecer el decreto del 2024 como año de la paz, para lo cual destacó la importancia de que tanto fiscalía como las y los integrantes de la legislatura se enfoquen en ello. También cuestionó sobre las acciones en materia de juventud ya que, el compromiso al inicio de su gestión como fiscal fue enfocarse al trabajo con este sector.

De igual manera, José Juan Mendoza reprochó que al momento Julio César “N” no ha sido aprehendido, aseguró que se encuentra en Zacatecas; por ello, a manera de propuesta, pidió asegurar los celulares del actual presidente municipal, así como el secretario de gobierno y la planilla que encabeza su actual candidatura, debido a que, asegura, ellos reciben llamadas del hoy prófugo de la justicia.

También propuso solicitar un informe a la Secretaría de Educación Pública sobre la institución donde estudian los hijos de Julio “N”, ya que, comentó, el sigilo ya no garantiza la legitimidad de una fiscalía. Por lo anterior señaló que el actual fiscal ha fallado en materia de atención a las víctimas.

Camacho Osnaya señaló que existe un equipo especial de investigación para dicho caso en particular, también reiteró que las investigaciones se llevarán a cabo con sigilo, y cuestionó al legislador sobre el conocimiento de la carpeta de investigación, aseguró que existe comunicación con la familia de la víctima, y recordó que uno de los acuerdos es mantener actualizada la carpeta de investigación, aseguró que la fiscalía no será tolerante ante los distintos delitos cometidos.

“¿Qué hace falta? Detenerlo, ese es el objetivo”, apuntó Camacho Osnaya. Karla Valdez Espinoza dijo que la justicia está lejos de generar confiabilidad en las instituciones debido a que solamente se denuncia 5.6% de los delitos, principalmente porque la ciudadanía tiene miedo; en este sentido, resaltó la importancia de que el personal de la fiscalía esté debidamente capacitado. Comentó que, de acuerdo con el informe de la incidencia delictiva Zacatecas se encuentra entre los tres estados con mayor disminución de delitos de alto impacto, con el 59.2%. Es fundamental, afirmó, la discrepancia de las afirmaciones oficialistas sobre las disminuciones de los índices delictivos, dado que, la realidad es que la sociedad zacatecana sigue sintiendo miedo. Reconoció que el actual fiscal se ha comportado de manera plural, sobre todo ajeno a partidos políticos, toda vez que todas las familias exigen y necesitan resultados.

El fiscal expuso que 54% del personal de la fiscalía registró un incremento salarial, además de la implementación de estímulos y la recategorización del personal; “las plazas de designarán conforme a su desempeño y perfil, consolidar esa transición de procuraduría a fiscalía general de justicia del estado, las necesidades que tiene la fiscalía son muchísimas, necesitamos levantar las casas de justicia”.

Reconoció que el tema de la desaparición de personas es delicado, sin embargo, comentó que no existen registros de desaparición forzada, sino carpetas de investigación de desapariciones cometidas por particulares, sobre la no localización de personas, dijo que no necesariamente es un delito, toda vez que la persona en cuestión pudiera haber desaparecido por voluntad propia.

En su oportunidad, Gabriela Pinedo Morales, señaló que a algunos de los legisladores no recuerdan que la situación de Zacatecas no es nueva; peguntó cuántas carpetas de investigación siguen activas contra el ex gobernador Miguel Alonso Reyes, y por qué desde antes se le dio carpetazo a la carpeta que señalaba varios delitos cometidos, entre ellos el desfalco a las arcas públicas de Zacatecas que tienen que ver con actual situación del estado, y lo cual, dijo, los zacatecanos no han olvidado.

Camacho Osnaya respondió que existe un histórico de cinco carpetas de investigación en contra de Alonso Reyes del 2018 a 2023, de las cuales tres fueron ya determinadas y dos más fueron acumuladas y se encuentran en trámite bajo la dirección e integración de la Fiscalía Especializada en temas de Fraude.

Dijo que se trata de un tema delicado, ya que, en caso de que estas prescriban la responsabilidad pasará a ser responsabilidad del Ministerio Público, por lo que es importante darles seguimiento a las carpetas de mayor rezago.

De igual manera, Enrique Laviada Cirerol reiteró que la gente en Zacatecas se siente sumamente insegura, “y desafortunadamente al gobierno actual se le ocurrió que ese sentimiento de inseguridad podría ser contrarrestado con una campaña publicitaria, entonces viene el invento del Año de la Paz, lamentablemente esa estrategia de seguridad no ha dado resultados”.

Dijo que el 100% de las desapariciones en Zacatecas están impunes, el 90% de los delitos están impunes, más del 90% de los delitos en Zacatecas no se investigan, el 98% de los feminicidios están impunes, el 99.8% del narcomenudeo en Zacatecas está impune; señaló que Zacatecas es de los estados en México peores calificados.

En general, y con base en lo anterior, cuestionó al fiscal sobre, si hay razones para que la gente se sienta segura en Zacatecas. Dijo que es él el responsable de perseguir los delitos en Zacatecas, lo cual no ha realizado, tomando en cuenta que existen funcionarios públicos que han sido parte de ello.

Resaltó que el Congreso cumplió con la obligación de desaforar a Julio César “N” mientras que la fiscalía no ha cumplido con su responsabilidad de atraparlo, por lo que, mientras eso no suceda la fiscalía no tendrá credibilidad.

“Lo mismo va a suceder con Rodrigo Reyes, vino aquí a decir que hay diálogo con la gente, pero el 8 de marzo hubo represión en la Plaza de Armas y tienen qué pagar por ello”, advirtió.

En su respuesta, el fiscal, aseguró que no existe impunidad, y reconoció que el narcomenudeo es un tema delicado ya que es el origen para relacionarse con otras actividades ilícitas, por lo que dijo, parte de la estrategia de la Fiscalía de Alto Impacto es atender dichos delitos y la seguridad en lo que refiere a cobro de piso y secuestro.

En el tema de feminicidios, señaló que se han registrado tres; uno en Nochistlán en 2023, uno en Guadalupe, el mes de febrero y uno más en Jerez, cuyos agresores ya están detenidos y sentenciados. Recordó que lo que refiere al 8M todo está en investigación en más de 50 horas de videos que se están analizando.

Aseguró que los resultados de seguridad son contundentes ya que Zacatecas ha sido uno de los estados que ha logrado contener y disminuir, por lo que dijo, no es una estrategia fallida.

María del Mar de Ávila Ibargüengoitia, agregó que a raíz del 8M las y las y los zacatecanos están buscando respuestas de las instituciones; preguntó su sentir respecto a los videos de la represión del pasado 8 de marzo, y sobre quién dio la orden de dicho ataque donde hubo tortura física y psicológica hacia las víctimas, pidió información sobre el personal femenino de las fuerzas policiales, cuantas carpetas o denuncias se han abierto derivado del 8M, si están siendo investigados Rodrigo Reyes, el general Medina Mayoral y Francisco Caldera y por qué no han sido destituidos de sus cargos.

También preguntó sobre los avances sobre el paradero de Julio “N” y en qué países se está buscando al presunto homicida del abogado Raúl Calderón Samaniego.

El fiscal reiteró que hay más de 50 horas de video que son parte de la investigación del 8M, además reiteró que se siguen 8 carpetas de investigación; sobre la declaración de las elementos de la policía involucradas, comentó que toda la inspección y análisis de videos servirán para esclarecer los hechos, “se canalizó y se atendió personalmente a todas las víctimas, tienen mi número telefónico, en un principio decían que no querían a la policía estatal para su protección y era entendible, yo les puse a la policía de investigación”.

Sobre la búsqueda de Julio César “N” dijo que se está dando en más de 193 países y aseguró que no tiene interés de proteger a nadie.

En su oportunidad, Zulema Santacruz Márquez, cuestionó sobre qué acciones se están tomando en contra de Francisco Murillo Ruiseco respecto a la orden de aprehensión en contra de Julio César “N”, toda vez que, asegura, él fue quien le dio la oportunidad al hoy prófugo de huir mientras fungía como titular de la FGJE.

En su respuesta Camacho Osnaya comentó que no existen investigaciones en contra de Francisco Murillo Ruiseco por ese caso, sin embargo, aseguró que atenderá las investigaciones y acciones correspondientes en caso de que resulte responsable de algún hecho ilícito particularmente respecto a ese caso.

Aproximadamente a las 6:15 de la tarde concluyó la comparecencia, y posteriormente, las y los diputados fueron citados para este miércoles a las 11:00am para desarrollar la siguiente sesión ordinaria.