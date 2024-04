En el Abandono y Bajo Hostigamiento Locatarios del Mercado

Propone Roberto Luévano Agenda de Trabajo

Guadalupe, Zacatecas.– En el abandono y bajo hostigamiento es cómo sobreviven los locatarios del Mercado Independencia, por lo que el candidato de la Coalición Fuerza y Corazón por Zacatecas, Roberto Luévano Ruiz se comprometió a establecer una agenda conjunta para dar mantenimiento y hacer una mejor promoción de este emblemático espacio del municipio.

En una reunión de trabajo los locatarios señalaron que se sienten abandonados y acosados por las autoridades municipales para fi rmar contratos que afectan la antigüedad de los comerciantes, a quienes pretenden cobrarles más por sus espacios, por lo que pidieron certeza jurídica para quienes trabajan ahí.

Con usted siempre nos sentimos respaldados, ya lo consideramos nuestro nuevo presidente”, afi rmaron bajo la coordinaci ón de la Unión de Locatarios, a cargo de Montse.

El candidato propuso dar mantenimiento, hacer una mayor promoción del Mercado, regularizar sus permisos y crear una bolsa de créditos para pequeños empresarios a fi n de que se capitalicen y crezcan sus negocios.

Los locatarios reconocieron a Roberto Luévano quien durante su gestión como alcalde de Guadalupe en el 2013, sí escuchó, atendió a los locatarios y se resolvieron los problemas de este espacio.

Los locatarios plantearon una agenda de trabajo de 12 puntos, los cuales incluyen también mejorar la seguridad en el centro, pues han vivido varios incidentes violentos. .Afortunadamente ustedes ya me conocen. Saben que no me voy a ir; que soy un hombre de palabra y que me gusta hacer bien las cosas” afi rmó.