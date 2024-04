Continúan los Productores de Frijol con sus Protestas

Más de 120 mil Productores sin Semillas: Fernando Galván

Por Nallely de León Montellano

Desde las 11: 00 de la mañana de este jueves, productores de frijol de la región norte del estado, se manifestaron en las instalaciones de la legislatura con la finalidad de exigir apoyos de semilla para sembrar durante el próximo ciclo agrícola, lo cual afecta a 120 mil productores y provoca millones de pesos en pérdidas.

Lo anterior, debido a que no cuentan con el grano requerido para hacerle frente al ciclo de cultivos, y hasta el momento las autoridades no han tomado en cuenta las necesidades urgentes del campo zacatecano, ya que, reiteraron, su manifestación se debe a que no cuentan con la capacidad de sembrar.

Fernando Galván, líder de productores frijoleros señaló que “nosotros queremos generar economía para que se mueva el dinero aquí en Zacatecas, por eso nuestra exigencia”, y reconoció que hay algunos apoyos buenos para los productores, sin embargo, refirió que declaratoria de Zacatecas como zona de emergencia es fundamental y las autoridades no han podido hacer dicho trámite.

“Eso lo tiene qué hacer el secretario del campo, el secretario de gobierno y el gobernador; no pudieron mandar un documento a López Obrador y a Seguridad Pública para que declarara zona de emergencia, si este secretario hace una solicitud de declaratoria de emergencia me quito el sombrero y ya no me lo vuelvo a poner, pero es muy importante que nosotros estemos organizados para exigirle a los funcionarios que nos puedan ayudar”, señaló.

Durante la manifestación, los campesinos advirtieron que no se retirarían del Congresohasta ser atendidos por las autoridades correspondientes, además de radicalizar sus acciones a través de bloqueo de carreteras y bulevares para ejercer mayor presión.

Minutos más tarde fueron atendidos por el diputado Armando Delgadillo quien les ofreció una mesa de diálogo en el quinto piso del congreso, además de que se comprometió a llamarle al secretario del campo, al secretario de gobierno y al titular de la Sader, para entablar acuerdos más sólidos.

BLOQUEAN CENTRO HISTÓRICO

Luego de varias horas esperando a los funcionarios mencionados, a las 2:00 de la tarde decidieron bloquear la circulación de la calle Fernando Villalpando, ya que, a decir de Fernando Galván “no nos atendieron, nos atendió Armando Delgadillo, él tuvo comunicación con el secretario general de Gobierno, dijo que ya venía, pero no llegó, por eso nos bajamos a tomar la calle”.

El líder frijolero ofreció una disculpa pública a la ciudadanía afectada por los bloqueos, sin embargo, apuntó que no hay otra manera de reclamar la atención de las autoridades, mismas que a pesar de la radicalización de las protestas no tienen voluntad de resolver las problemáticas señaladas.

“Es falta de capacidad, son unos indolentes y ese es el problema por el cual no le ayudan a López Obrador ni a David Monreal”, lamentó.

Aproximadamente media hora más tarde, fueron atendidos por Gerardo Luis Cervantes Viramontes, titular de la Secretaría del Campo y Juan Manuel Martínez García, subsecretario de Agricultura, quienes explicaron las razones por las que no se han dispersado los programas del campo.

El secretario del campo aseguró que se establecerán compromisos sin mentiras para solucionar los problemas que enfrentan los productores.

“De mí no van a recibir ninguna mentira, si se puede, se puede; y si no se puede también con toda la responsabilidad lo vamos a trabajar, porque yo he sentido en carne propia ese tipo de situaciones”.